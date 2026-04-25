Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

В Индии расследуют историю лиц, которых заставили воевать в Украине

07:17 25.04.2026 Сб
2 мин
Правительство Индии заявило, что большинство индийцев пошли в армию РФ добровольно
aimg Екатерина Коваль
Фото: военный из Индии (Getty Images)

Центральное правительство Индии сообщило Верховному суду, что десять индийских граждан погибли, воюя в войне России против Украины в составе российских вооруженных сил.

Показания правительства

Дополнительный генеральный солиситор Айшварья Бхати сообщила суду, что из 26 человек, упомянутых в иске, 10, к сожалению, погибли.

По ее словам, Министерство иностранных дел поддерживает контакты с семьями погибших и применяет многостороннюю процедуру для решения проблемы.

Правительство подчеркнуло, что хотя некоторые из этих лиц могли быть введены в заблуждение агентами, большинство индийцев вступили в российскую армию добровольно, подписав контракты.

Позиция родственников

Семьи 26 индийцев подали в Верховный суд иск, утверждая, что их родственники были обманом и принуждением вынуждены воевать после того, как уехали в Россию в поисках работы.

Адвокат истцов заявил, что МИД не общался с семьями, несмотря на 120 обращений за последние месяцы.

Главный судья отметил, что дело требует тактического подхода. Бхати отрицала, что министерство регулярно контактирует с семьями, и добавила, что правительство пытается вернуть тела погибших, но сталкивается с трудностями из-за отсутствия сотрудничества со стороны некоторых семей.

Дальнейшие шаги

Верховный суд обязал Министерство иностранных дел подать подробный отчет о принятых мерах.

Вербовка иностранцев для участия в войне против Украины приобрела системный характер. 23 апреля на Харьковщине ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что РФ завербовала более тысячи кенийцев, используя туристические визы и обещания высоких зарплат. Также в Донецкой области был ликвидирован наемник из Филиппин.

Россия активизировала вербовку граждан стран Африки и Латинской Америки.

