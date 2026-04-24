ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп назвал Индию "адской дырой" и нарвался на жесткий ответ

13:03 24.04.2026 Пт
2 мин
Трампу с его привилегированным прошлым неизвестны испытания иммигрантов
aimg Валерий Ульяненко
Трамп назвал Индию "адской дырой" и нарвался на жесткий ответ

В Индии жестко прошлись по президенту США Дональду Трампу, который в своем посте назвал страну "адской дырой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В среду, 22 апреля, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social стенограмму высказываний ведущего консервативного подкаста Майкла Сэвиджа. В документе осуждалось конституционное право США на гражданство для всех, кто родился в стране.

В публикации индийских иммигрантов в технологической отрасли обвиняли в том, что они не нанимают белых американцев, которые родились в стране. Также ошибочно утверждалось, что иммигранты из Индии плохо владеют английским языком.

"Ребенок здесь сразу получает гражданство, а затем они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете", - говорится в заметке Трампа.

Трамп подливает масла в "огонь ненависти"

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что эти замечания были необоснованными и неуместными.

"Эти замечания явно необоснованные и неуместные. Они, безусловно, не отражают реальности индийско-американских отношений, которые издавна основываются на взаимном уважении и общих интересах", - подчеркнул он.

Конгрессмен Ами Бера, демократ, чьи родители являются индийскими иммигрантами, назвал сообщение Трампа "оскорбительным, невежественным и недостойным должности, которую он занимает".

"Президенту Трампу, который родился в состоятельной и привилегированной семье, никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями, с которыми сталкиваются многие семьи иммигрантов", - подчеркнул он.

Правозащитная организация Hindu American Foundation заявила, что ее встревожила эта "ненавистническая, расистская тирада".

"Поддержка подобных высказываний президентом США лишь подльет масла в огонь ненависти и поставит под угрозу наши сообщества в то время, когда ксенофобия и расизм и без того достигли беспрецедентного уровня", - говорится в ее заявлении.

Напомним, глобальное социальное исследование свидетельствует, что желание людей в мире переехать в США на жительство упало до нового минимума. Несмотря на это, Америка до сих пор является самым популярным направлением для миграции и проживания.

Отметим, миграционная политика США при президенте Дональде Трампе стала очень строгой. Кроме уже одобренных ряда нововведений, он объявил о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
