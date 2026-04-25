В Індії розслідують історію осіб, яких змусили воювати в Україні

Свідчення уряду

Додатковий генеральний соліситор Айшвар'я Бхаті повідомила суду, що з 26 осіб, згаданих у позові, 10, на жаль, загинули.

За її словами, Міністерство закордонних справ підтримує контакти з родинами загиблих і застосовує багатосторонню процедуру для розв'язання проблеми.

Уряд наголосив, що хоча деякі з цих осіб могли бути введені в оману агентами, більшість індійців вступили до російської армії добровільно, підписавши контракти.

Позиція родичів

Сім’ї 26 індійців подали до Верховного суду позов, стверджуючи, що їхні родичів були обманом і примусом змушені воювати після того, як поїхали до Росії в пошуках роботи.

Адвокат позивачів заявив, що МЗС не спілкувалося з родинами, попри 120 звернень за останні місяці.

Головний суддя зазначив, що справа потребує тактичного підходу. Бхаті заперечила, що міністерство регулярно контактує з родинами, і додала, що уряд намагається повернути тіла загиблих, але стикається з труднощами через відсутність співпраці з боку деяких сімей.

Подальші кроки

Верховний суд зобов’язав Міністерство закордонних справ подати детальний звіт про вжиті заходи.