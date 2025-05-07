Обмен ударами: начнется ли ядерная война между Индией и Пакистаном

Эскалация между Индией и Пакистаном подошла к своему пику. Страны обменялись ударами и воинственными заявлениями в адрес друг друга, поэтому новые столкновения почти неизбежны.

О том, могут ли текущие события перерасти в полномасштабную войну между двумя ядерными державами – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Чем текущее противостояние между Индией и Пакистаном похоже, а чем отличается от конфликтов прошлых лет?

Может ли между двумя странами начаться настоящая ядерная война и когда события могут пойти на спад?

Почему текущий конфликт между двумя ядерными державами точно не станет последним?

Как начался текущий конфликт

В ночь на среду, 7 мая, Индия и Пакистан обменялись ударами по территории друг друга. Эти события стали кульминацией напряжения между двумя странами, которое возникло вследствие теракта 22 апреля. Тогда на курорте вблизи города Пахалгам в контролируемой Индией части спорного региона Кашмир вооруженные боевики убили 26 туристов. Причем в качестве жертв сознательно отбирали именно индусов.

Ответственность сначала взяла на себя – а потом отказалась – малоизвестная группировка "Фронт сопротивления". Индия до сих пор не обнародовала веских доказательств причастности Пакистана, но обвинила власти страны в причастности к теракту.

В ходе операции "Синдур" на территории Пакистана погибло по меньшей мере 26 мирных жителей, а 46 человек получили ранения. Индийские власти заявляют об ударах по тренировочным лагерям боевиков. Пакистан же заявил об ударах по "исключительно гражданским". По словам представителя вооруженных сил Пакистана Ахмеда Шарифа Чаудри, пострадали две мечети.

Пакистан нанес ответный удар, якобы по штабу бригады вооруженных сил Индии и одному из постов, расположенных вдоль разделительной линии в Кашмире. Тем не менее, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что "Исламабад готов свернуть боевые действия против Индии, если Нью-Дели отступит".

Повторение 2019 года?

Это далеко не первое подобное обострение между Индией и Пакистаном за последние годы. В 2019 году события развивались по похожему, но не до конца тождественному сценарию. Тогда автомобиль начиненный взрывчаткой протаранил автобус с индийскими полицейскими, убив 40 человек. В ответ Индия нанесла авиаудар по предполагаемому лагерю боевиков в Пакистане, что переросло в серию столкновений.

"Тогда только через 12-13 дней только был ответ Индии. Тоже обстреляли территорию Пакистана, объяснив, что били по местам скопления террористов. И соответственно, сейчас СМИ проводили аналогии: что Индия выждет момент, подберет для себя объекты, куда она будет наносить удар. И нынешний обстрел – он должен был быть", – сказала РБК-Украина магистр внешней политики, эксперт по вопросам Азии Наталья Бутырская.

Вместе с тем, нынешние события имеют некоторые отличия. В 2019 году ВВС Индии действовали частично на территории пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и в большей степени в спорном регионе Кашмир. Сейчас идет речь о более масштабных ударах именно по международно признанной территории Пакистана – объектам в городах Котле, Бахавалпур, Муридке, Багх и Музаффарабад, преимущественно в провинции Пенджаб.

На фоне ночных ударов в индийском политикуме и медиа начался патриотический подъем. В то же время в Пакистане все спокойнее. Руководство страны публично демонстрирует максимальную сосредоточенность. Впрочем, вероятность перерастания текущих событий в более масштабный конфликт невелика.

"Индия, в частности, в течение периода, с тех пор как произошел террористический акт, должна была дать ответ на запрос граждан. Пакистан должен был ответить, показать, что он не будет уступать. Но вместе с тем, они не заинтересованы в большом военном конфликте", – отметила Бутырская.

По ее словам, тем более, речь не идет о ядерном конфликте. Хотя от отдельных радикальных политиков из Пакистана звучат такие заявления, в целом стороны осознают последствия конфронтации.

"Дипломатические каналы, включая закулисные коммуникации, остаются открытыми, а исторические прецеденты показывают, что обе стороны могут деэскалировать ситуацию после ограниченных действий", – отметил эксперт Atlantic Council Алекс Плитсас.

Вместе с тем, не исключен еще один ограниченный удар Пакистана по территории Индии, тоже сугубо из репутационных соображений.

Факторы стабилизации

Среди прочего, ограничению конфликта нынешним уровнем способствует международная обстановка. В противостоянии с Индией значительно более слабый Пакистан заручился поддержкой нескольких мощных государств.

Прежде всего, это Китай. Между обеими странами существует стратегический союз. Для Китая Пакистан важен, прежде всего, как логистический коридор, соединяющий внутренние китайские провинции с мировым океаном. Однако обе страны также сотрудничают в сфере безопасности.

Что важно, Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. Кроме того, сам Пакистан в настоящее время является непостоянным членом Совбеза. По итогам нынешнего обмена ударами Китай призвал "избегать действий, которые могут привести к эскалации".

Пакистан имеет исторически тесные связи с арабскими монархиями Персидского залива. Кроме того, в последние годы страна опирается на альянс с Турцией и Азербайджаном, заключенный в 2021 году. Во время нынешнего обострения Исламабад получил от партнеров не только политическую поддержку. По данным сервиса Flightradar, в последнее время из Турции в Пакистан прибыло шесть военных транспортных самолетов C-130 Hercules, которые вероятно перевозили военные грузы.

С другой стороны, Индия находится в не лучшем положении, чтобы начинать полномасштабную войну. Страна могла бы рассчитывать на поддержку отдельных стран Европы и Соединенных Штатов, которые рассматривают ее как альтернативу Китаю. Но здесь существует ряд ограничений. В частности, для президента США Дональда Трампа развертывание нового конфликта невыгодно. Напротив, он много раз заявлял, что планирует "завершать войны", а не начинать их. Кроме того, у Индии сохраняются напряженные отношения с Китаем и еще одной соседней страной с мусульманским населением – Бангладеш.

Сдерживающим фактором могут быть и военные возможности Пакистана, который может нанести существенные потери Индии. Так, в ночь на 7 мая правительство страны заявило о "сбитии двух вражеских самолетов и одного БПЛА". Индия отрицает этот факт, но в соцсетях появились фото и видео обломков с надписями на французском языке. А это может указывать на истребители Rafale или Mirage-2000, которые есть на вооружении Индии.

Обломки сбитого индийского самолета (фото: Getty Images)

Также мощным сдерживающим фактором является наличие у обеих стран ядерного оружия. Причем, если по совокупной военной мощи Индия превосходит Пакистан, то по ядерному оружию между странами сохраняется паритет. У Пакистана нет официальной ядерной доктрины, но страна оставляет за собой право на ядерный ответ, в случае если Индия атакует неядерными силами.

Предпосылки для дальнейшего конфликта

Даже если нынешнее обострение сойдет на нет, предпосылки для повторения подобных ситуаций сохраняются. Наследие трех полномасштабных войн не может исчезнуть просто так.

"Между Индией и Пакистаном не существует доверия, но есть высокий уровень противостояния, который тянется годами. Также мы не видим перспектив улаживания этого конфликта настолько, чтобы в будущем не возникали подобные ситуации, а это всегда несет риск выхода ситуации из-под контроля", – отметила РБК-Украина Бутырская.

В значительной степени ситуация будет определяться тем, как решится водная проблема. После теракта 23 апреля Индия приостановила действие договора с Пакистаном о водах Инда.

Эта река течет по территории Пакистана и является важным источником питьевой воды для населения и промышленности. Но ее истоки контролирует Индия.

"Это тоже почва для следующих противоречий. Даже если сейчас они удовлетворятся нынешними ударами и найдут взаимопонимание, водный вопрос будет стоять между двумя странами", – подчеркнула Бутырская.

С начала мая началось перекрытие плотин, но вероятно, этот процесс будет длительным. Это в свою очередь создает пространство для переговоров, но до какой степени стороны готовы на них идти именно сейчас – вопрос открытый. Вполне вероятно, что после пикового напряжения в двусторонних отношениях, которое продлится неделю-две и будет сопровождаться боевыми действиями ограниченного масштаба, постепенно начнется процесс деэскалации.