Украина впервые отреагировала на обмен ударами Индии и Пакистана

Индии и Пакистану необходимо начать диалог для урегулирования конфликта. Мир в регионе нужно восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"На фоне обострения между Индией и Пакистаном призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров", - сказано в сообщении ведомства.

Там отметили, что Украина поддерживает все меры, которые направлены на восстановление мира и стабильности в регионе. Киев выступает за срочное снятие напряженности.

Также в МИД заверили, что будут внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и продолжат поддерживать инициативы и усилия, которые направлены на установление мира и стабильности в Южной Азии.