Украина впервые отреагировала на обмен ударами Индии и Пакистана
Индии и Пакистану необходимо начать диалог для урегулирования конфликта. Мир в регионе нужно восстановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"На фоне обострения между Индией и Пакистаном призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров", - сказано в сообщении ведомства.
Там отметили, что Украина поддерживает все меры, которые направлены на восстановление мира и стабильности в регионе. Киев выступает за срочное снятие напряженности.
Также в МИД заверили, что будут внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и продолжат поддерживать инициативы и усилия, которые направлены на установление мира и стабильности в Южной Азии.
Эскалация между Индией и Пакистаном
Напомним, несколько недель назад в индийской части региона Кашмир боевики напали на группу туристов. Индия обвинила в организации теракта Пакистан.
После этого конфликт между странами обострился. Прошлой ночью Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами, в результате которых погибли и пострадали люди.
Детальнее о том, может ли между странами начаться ядерная война, - в материале РБК-Украина.
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