Пересмотр стратегии нефтяного импорта потенциально поможет Индии наконец заключить торговое соглашение с США по снижению тарифов. Индия стала главным покупателем нефти из РФ после 2022 года, но это вызвало крайне негативную реакцию цивилизованных стран, которые ввели против России санкции.

Собственные источники издания сообщили, что сокращение закупок нефти у России началось после того, как на заседании индийского правительства обсудили ускорение заключения соглашения с США.

После этого, по данным отдела планирования и анализа нефти Министерства нефти, государственный нефтеперерабатывающий завод Bharat Petroleum Corp открыл тендеры на покупку нефти из Ирака и Омана. Также рассматривается вариант купить нефть в ОАЭ. Уже с апреля 2026 года Trafigura будет поставлять Индии нефть из Омана и Ирака по ценам, немного ниже, чем на рынке.

Также известно, что от нефти из России отказались государственная компания Hindustan Petroleum, Мангалурский нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод, а также частные нефтеперерабатывающие компании HPCL-Mittal Energy Ltd.

Общий импорт нефти из России в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года. Импорт нефти из США, Южной Америки и Африки наоборот, сильно вырос.