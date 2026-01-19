Индия отказывается от российской нефти и рассматривает закупки у Венесуэлы, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий финансового директора компании Девендра Кумар Reuters .

Отказ от российской нефти из-за санкций

По словам топ-менеджера, компания строго придерживается всех введенных ограничений и пока не импортирует нефть из России.

"Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции", - заявил Кумар.

Венесуэла - среди возможных альтернатив

Mangalore Refinery рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти в случае благоприятных коммерческих условий.

По словам финдиректора, решение будет зависеть от стоимости фрахта и общей экономической целесообразности поставок.

Мощности компании и текущие поставки

Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 500 тысяч баррелей в сутки, расположенным в южном штате Карнатака.

Сейчас Mangalore Refinery покрывает свои потребности в нефти за счет закупок на Ближнем Востоке, а также спотовых контрактов на мировом рынке.

Другие индийские НПЗ также смотрят в сторону Венесуэлы

Mangalore - не единственная индийская компания, которая рассматривает венесуэльскую нефть как альтернативу российской.

Среди потенциальных покупателей также: