Индия отказывается от российской нефти и рассматривает закупки у Венесуэлы, - Reuters

Индия, Понедельник 19 января 2026 19:38
UA EN RU
Индия отказывается от российской нефти и рассматривает закупки у Венесуэлы, - Reuters
Автор: Наталья Кава

Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти после прекращения импорта российского сырья из-за западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий финансового директора компании Девендра Кумар Reuters.

Отказ от российской нефти из-за санкций

По словам топ-менеджера, компания строго придерживается всех введенных ограничений и пока не импортирует нефть из России.

"Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции", - заявил Кумар.

Венесуэла - среди возможных альтернатив

Mangalore Refinery рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти в случае благоприятных коммерческих условий.

По словам финдиректора, решение будет зависеть от стоимости фрахта и общей экономической целесообразности поставок.

Мощности компании и текущие поставки

Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 500 тысяч баррелей в сутки, расположенным в южном штате Карнатака.

Сейчас Mangalore Refinery покрывает свои потребности в нефти за счет закупок на Ближнем Востоке, а также спотовых контрактов на мировом рынке.

Другие индийские НПЗ также смотрят в сторону Венесуэлы

Mangalore - не единственная индийская компания, которая рассматривает венесуэльскую нефть как альтернативу российской.

Среди потенциальных покупателей также:

  • Reliance Industries Ltd
  • Indian Oil Corp
  • Hindustan Petroleum Corp

Что предшествовало

Напомним, ранее индийские компании заявили о том, что они готовы покупать нефть у Венесуэлы в случае, если США предоставят соответствующее разрешение.

Это происходит на фоне того, как Индия резко сократила импорт российской нефти после санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

Также сообщалось, что танкеры, которые перевозят российскую нефть, массово накапливаются в море. Одна из основных причин - потеря индийского рынка.

Индия Венесуэлла Соединенные Штаты Америки НАФТА
