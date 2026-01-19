Индия отказывается от российской нефти и рассматривает закупки у Венесуэлы, - Reuters
Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти после прекращения импорта российского сырья из-за западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий финансового директора компании Девендра Кумар Reuters.
Отказ от российской нефти из-за санкций
По словам топ-менеджера, компания строго придерживается всех введенных ограничений и пока не импортирует нефть из России.
"Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции", - заявил Кумар.
Венесуэла - среди возможных альтернатив
Mangalore Refinery рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти в случае благоприятных коммерческих условий.
По словам финдиректора, решение будет зависеть от стоимости фрахта и общей экономической целесообразности поставок.
Мощности компании и текущие поставки
Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 500 тысяч баррелей в сутки, расположенным в южном штате Карнатака.
Сейчас Mangalore Refinery покрывает свои потребности в нефти за счет закупок на Ближнем Востоке, а также спотовых контрактов на мировом рынке.
Другие индийские НПЗ также смотрят в сторону Венесуэлы
Mangalore - не единственная индийская компания, которая рассматривает венесуэльскую нефть как альтернативу российской.
Среди потенциальных покупателей также:
- Reliance Industries Ltd
- Indian Oil Corp
- Hindustan Petroleum Corp
Что предшествовало
Напомним, ранее индийские компании заявили о том, что они готовы покупать нефть у Венесуэлы в случае, если США предоставят соответствующее разрешение.
Это происходит на фоне того, как Индия резко сократила импорт российской нефти после санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".
Также сообщалось, что танкеры, которые перевозят российскую нефть, массово накапливаются в море. Одна из основных причин - потеря индийского рынка.