Індія замінює російську нафту постачаннями з Близького Сходу, - Reuters

В Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з Росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перегляд стратегії нафтового імпорту потенційно допоможе Індії нарешті укласти торгівельну угоду з США щодо зниження тарифів. Індія стала головним покупцем нафти з РФ після 2022 року, але це викликало вкрай негативну реакцію цивілізованих країн, які запровадили проти Росії санкції.
Власні джерела видання повідомили, що скорочення закупівель нафти в Росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидення укладення угоди з США.
Після цього, за даними відділу планування та аналізу нафти Міністерства нафти, державний нафтопереробний завод Bharat Petroleum Corp відкрив тендери на купівлю нафти з Іраку та Оману. Також розглядається варіант купити нафту в ОАЕ. Вже з квітня 2026 року Trafigura постачатиме Індії нафту з Оману та Іраку за цінами, трохи нижчими, ніж на ринку.
Також відомо, що від нафти з Росії відмовилися державна компанія Hindustan Petroleum, Мангалурський нафтопереробний та нафтохімічний завод, а також приватні нафтопереробні компанії HPCL-Mittal Energy Ltd.
Загальний імпорт нафти з Росії до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти з США, Південної Америки та Африки навпаки, сильно зріс.
Зазначимо, раніше державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd вивчає можливість закупівлі венесуельської нафти. Це робиться в рамках відмови від нафти з РФ через санкції Заходу та мита США.
З грудня існує тенденція в той бік, що Індія поступово зменшує об'єми закупівель російської сирої нафти та шукає альтернативні ринки. Через численні відмови індійських заводів в морі масово накопичуються танкери з російською нафтою.
Безпосередньо Росія в грудні 2025 року зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти, рекордним за останні 18 місяців. Причиною стали західні санкції та українські удари по нафтопереробній інфраструктурі.