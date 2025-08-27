Индия потеряет из-за пошлин Трампа больше, чем сэкономила на российской нефти, - Reuters

Индия после новых пошлин президента США Дональда Трампа может потерять значительно больше, чем смогла сэкономить, покупая дешевую российскую нефть. Именно торговые сделки Нью-Дели стали причиной давления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным аналитиков, с 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 миллиардов долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти. Однако новые тарифы Трампа могут в краткосрочной перспективе сократить индийский экспорт на 40% и привести к потере 37 миллиардов долларов, что вдвое перекрывает "профит" от нефти из России.

" Последствия тарифов будут длительными и могут быть политически изнурительными для премьер-министра Нарендры Моди, поскольку под угрозой оказались тысячи рабочих мест в трудоемких секторах, таких как текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия", - говорится в материале.

Сейчас все зависит от действий Индии. В ближайшие недели реакция Нью-Дели может изменить многолетнее партнерство Индии и России, а также отношения с США, которые жизненно важны для планов обеих стран противостоять влиянию Китая, которое только растет.

Аналитик и основатель Делийского совета стратегических и оборонных исследований Хеппимон Джейкоб в комментарии изданию объяснил, что Индия вряд ли так легко откажется от торговли с РФ.

По его словам, как минимум несколько лет Россия будет нужна, как поставщик оборонного оборудования и дешевой нефти. Также в Кремле Индия хочет найти геополитическую поддержку на континенте и поддержку по некоторым политическим вопросам.

"Это делает Россию бесценным партнером для Индии", - пояснил он.

С другой стороны, проблема заключается в том, что для Индии США также являются важнейшим стратегическим партнером. Это ставит Нью-Дели "на растяжку": индийское правительство должно сделать выбор, но по известным причинам не способно на это по крайней мере пока.