Индия потеряет из-за пошлин Трампа больше, чем сэкономила на российской нефти, - Reuters

Индия, Среда 27 августа 2025 22:35
Индия потеряет из-за пошлин Трампа больше, чем сэкономила на российской нефти, - Reuters Иллюстративное фото: Индия рискует потерять все, что сэкономила на нефти из России (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Индия после новых пошлин президента США Дональда Трампа может потерять значительно больше, чем смогла сэкономить, покупая дешевую российскую нефть. Именно торговые сделки Нью-Дели стали причиной давления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным аналитиков, с 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 миллиардов долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти. Однако новые тарифы Трампа могут в краткосрочной перспективе сократить индийский экспорт на 40% и привести к потере 37 миллиардов долларов, что вдвое перекрывает "профит" от нефти из России.

"Последствия тарифов будут длительными и могут быть политически изнурительными для премьер-министра Нарендры Моди, поскольку под угрозой оказались тысячи рабочих мест в трудоемких секторах, таких как текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия", - говорится в материале.

Сейчас все зависит от действий Индии. В ближайшие недели реакция Нью-Дели может изменить многолетнее партнерство Индии и России, а также отношения с США, которые жизненно важны для планов обеих стран противостоять влиянию Китая, которое только растет.

Аналитик и основатель Делийского совета стратегических и оборонных исследований Хеппимон Джейкоб в комментарии изданию объяснил, что Индия вряд ли так легко откажется от торговли с РФ.

По его словам, как минимум несколько лет Россия будет нужна, как поставщик оборонного оборудования и дешевой нефти. Также в Кремле Индия хочет найти геополитическую поддержку на континенте и поддержку по некоторым политическим вопросам.

"Это делает Россию бесценным партнером для Индии", - пояснил он.

С другой стороны, проблема заключается в том, что для Индии США также являются важнейшим стратегическим партнером. Это ставит Нью-Дели "на растяжку": индийское правительство должно сделать выбор, но по известным причинам не способно на это по крайней мере пока.

Источники в индийском правительстве сказали изданию, что Индия хочет восстановить связи с США, которые порядком испортились в последнее время. Но они отвергли возможность отказа от российской нефти.

Пошлины для Индии

Напомним, что президент США Дональд Трамп 27 августа подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну России против Украины.

США уже неоднократно давили на Индию из-за сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Вашингтон обвиняет Нью-Дели в том, что закупка российской нефти по сниженным ценам помогает Кремлю получать прибыль для финансирования войны против Украины.

В Украине Индию также не любят. По данным опроса Центра Разумкова, в январе 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран. Она оказалась в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.

