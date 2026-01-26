Индия и ЕС готовят масштабное торговое соглашение: Reuters узнало условия
Индия и Евросоюз приближаются к заключению торгового соглашения, в рамках которого Нью-Дели снизит импортные пошлины на европейские авто до 40%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники агентства, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что стороны собираются подписать пакт о свободной торговле, которому дали название "мать всех соглашений".
Согласно документу, правительство Индии планирует немедленно уменьшить налог на ограниченное количество европейских автомобилей с импортной ценой более 15 тысяч евро. С нынешних 70-110% он упадет до 40%, после чего пошлину постепенно снизят до 10%.
Источники рассказали, что уменьшение пошлин не коснется электромобилей в течение первых пяти лет, после чего для них будут действовать аналогичные ставки. Такое решение объясняется защитой инвестиций местных производителей.
Reuters отмечает, что Индия и Евросоюз могут объявить о завершении переговоров по торговому соглашению уже во вторник, 27 января. После этого стороны должны завершить согласование деталей и ратифицировать документ.
Критика ЕС со стороны США
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ЕС "финансирует войну против самой себя", заключая торговое соглашение с Индией.
Он рассказал, что нефть из России поступает в Индию, после чего ее оттуда вывозят и продают странам ЕС.
Отметим, сейчас Индия постепенно уменьшает объемы закупок российской сырой нефти и постепенно ищет альтернативные рынки, поскольку опасается вторичных санкций со стороны США. Поэтому в море массово накапливаются танкеры с российской нефтью.