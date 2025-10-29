Индия и РФ нашли способ сотрудничества в обход санкций: о чем идет речь
Индия и Россия нашли способ сотрудничества в обход западных санкций, направленных против Москвы. Речь идет о сотрудничестве между Нью-Дели и подсанкционным авиастроительным концерном РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.
Цель сотрудничества с российским авиаконцерном - производство гражданских самолетов. Так, во вторник, индийская государственная авиакомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объявила о подписании соответствующего контракта с United Aircraft Corporation (Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в РФ - ред.).
"Это первый случай, когда полноценный пассажирский самолет будет сделан в Индии", - заявили в HAL.
Подписанное в Москве соглашение предусматривает производство двухмоторных самолетов типа SJ-100 для внутренних перевозчиков. Министр обороны Индии Раджнат Сингх назвал контракт "важной вехой" для гражданской авиации страны, которая "создаст рабочие места и укрепит независимость Индии".
И HAL, и правительство охарактеризовали сотрудничество как "прорывное для развития короткомагистральных перевозок".
Издание напоминает, что несмотря на вторжение РФ в Украину и попытки Индии наладить более тесные отношения с США и другими западными странами, Нью-Дели сохраняет политические и экономические связи с Москвой.
Правительство индийского премьер-министра Нарендры Моди до сих пор не осудило российскую агрессию и вместо этого позиционирует себя как посредника, а также продолжает покупать нефть РФ, отмечает Der Standart.
Влияние санкций на сотрудничество Индии и РФ
Напомним, накануне стало известно, что индийские НПЗ приостановили новые закупки российской нефти из-за недавних западных санкций. Однако нефтеперерабатывающие заводы изучают возможности, как обойти ограничения, о чем сообщал Bloomberg.
Как известно, на прошлой неделе США ввели санкции против нефтяных гигантов России. Речь идет, в частности, о "Роснефти" и "Лукойле".
ЕС также ввел новые ограничения против Москвы - 23 октября блок одобрил 19-й пакет антироссийских санкций, направленный на энергетику, банки и технологии.
Нефтяные компании Кремля и так называемый "теневой флот" также оказались под ударом Евросоюза.