Индия и РФ нашли способ сотрудничества в обход санкций: о чем идет речь

Индия и Россия нашли способ сотрудничества в обход западных санкций, направленных против Москвы. Речь идет о сотрудничестве между Нью-Дели и подсанкционным авиастроительным концерном РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart .

Цель сотрудничества с российским авиаконцерном - производство гражданских самолетов. Так, во вторник, индийская государственная авиакомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объявила о подписании соответствующего контракта с United Aircraft Corporation (Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в РФ - ред.).

"Это первый случай, когда полноценный пассажирский самолет будет сделан в Индии", - заявили в HAL.

Подписанное в Москве соглашение предусматривает производство двухмоторных самолетов типа SJ-100 для внутренних перевозчиков. Министр обороны Индии Раджнат Сингх назвал контракт "важной вехой" для гражданской авиации страны, которая "создаст рабочие места и укрепит независимость Индии".

И HAL, и правительство охарактеризовали сотрудничество как "прорывное для развития короткомагистральных перевозок".

Издание напоминает, что несмотря на вторжение РФ в Украину и попытки Индии наладить более тесные отношения с США и другими западными странами, Нью-Дели сохраняет политические и экономические связи с Москвой.

Правительство индийского премьер-министра Нарендры Моди до сих пор не осудило российскую агрессию и вместо этого позиционирует себя как посредника, а также продолжает покупать нефть РФ, отмечает Der Standart.