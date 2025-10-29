Індія і РФ знайшли спосіб співпраці в обхід санкцій: про що йдеться

Індія і Росія знайшли спосіб співпраці в обхід західних санкцій, спрямованих проти Москви. Йдеться про співпрацю між Нью-Делі та підсанкційним авіабудівним концерном РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart .

Мета співпраці з російським авіаконцерном - виробництво цивільних літаків. Так, у вівторок індійська державна авіакомпанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) оголосила про підписання відповідного контракту з United Aircraft Corporation (Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) у РФ - ред.).

"Це перший випадок, коли повноцінний пасажирський літак буде зроблено в Індії", - заявили в HAL.

Підписана в Москві угода передбачає виробництво двомоторних літаків типу SJ-100 для внутрішніх перевізників. Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх назвав контракт "важливою віхою" для цивільної авіації країни, яка "створить робочі місця і зміцнить незалежність Індії".

І HAL, і уряд охарактеризували співпрацю як "проривну для розвитку короткомагістральних перевезень".

Видання нагадує, що незважаючи на вторгнення РФ в Україну і спроби Індії налагодити тісніші стосунки зі США та іншими західними країнами, Нью-Делі зберігає політичні та економічні зв'язки з Москвою.

Уряд індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді досі не засудив російську агресію і натомість позиціонує себе як посередника, а також продовжує купувати нафту РФ, зазначає Der Standart.