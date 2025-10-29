ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Індія і РФ знайшли спосіб співпраці в обхід санкцій: про що йдеться

Середа 29 жовтня 2025 01:13
UA EN RU
Індія і РФ знайшли спосіб співпраці в обхід санкцій: про що йдеться Фото: індійський прем'єр Нарендра Моді та диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Індія і Росія знайшли спосіб співпраці в обхід західних санкцій, спрямованих проти Москви. Йдеться про співпрацю між Нью-Делі та підсанкційним авіабудівним концерном РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

Мета співпраці з російським авіаконцерном - виробництво цивільних літаків. Так, у вівторок індійська державна авіакомпанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) оголосила про підписання відповідного контракту з United Aircraft Corporation (Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) у РФ - ред.).

"Це перший випадок, коли повноцінний пасажирський літак буде зроблено в Індії", - заявили в HAL.

Підписана в Москві угода передбачає виробництво двомоторних літаків типу SJ-100 для внутрішніх перевізників. Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх назвав контракт "важливою віхою" для цивільної авіації країни, яка "створить робочі місця і зміцнить незалежність Індії".

І HAL, і уряд охарактеризували співпрацю як "проривну для розвитку короткомагістральних перевезень".

Видання нагадує, що незважаючи на вторгнення РФ в Україну і спроби Індії налагодити тісніші стосунки зі США та іншими західними країнами, Нью-Делі зберігає політичні та економічні зв'язки з Москвою.

Уряд індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді досі не засудив російську агресію і натомість позиціонує себе як посередника, а також продовжує купувати нафту РФ, зазначає Der Standart.

Вплив санкцій на співпрацю Індії та РФ

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що індійські НПЗ призупинили нові закупівлі російської нафти через нещодавні західні санкції. Однак нафтопереробні заводи вивчають можливості, як обійти обмеження, про що повідомляв Bloomberg.

Як відомо, минулого тижня США запровадили санкції проти нафтових гігантів Росії. Йдеться, зокрема, про "Роснефть" і "Лукойл".

ЄС також запровадив нові обмеження проти Москви - 23 жовтня блок схвалив 19-й пакет антиросійських санкцій, спрямований на енергетику, банки і технології.

Нафтові компанії Кремля і так званий "тіньовий флот" також опинилися під ударом Євросоюзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Індія
Новини
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію