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В Індії стався обвал на будівництві, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    29.06.2019 - 13:14
В Індії стався обвал на будівництві, є загиблі
Фото: обвал на будівництві в Індії (Reuters)

Обвал стіни стався через дощ та сильні пориви вітру

В Індії внаслідок сильного дощу та поривів вітру стався обвал стіни на будівництві, що призвело до загибелі щонайменше 15 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, інцидент стався в індійському місті Пуна. В результаті обвалу "погано збудованої" стіни загинули 15 людей, в тому числі 3 дитини, які перебували у спорудженнях поблизу будівництва.

Крім того, за даними місцевого чиновника, рятувальникам вдалося дістати з під завалів трьох робітників.

"Ми намагаємося врятувати людей, які потрапили під стіну та бруд", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обвалу на шахті у Демократичній Республіці Конго загинули не менше 36 нелегальних шахтарів. Обвал стався 27 червня в провінції Катанга у відкритому кар'єрі KOV - одному з найбільш великих мідних копалень у світі.

Також РБК-Україна писало, що у Камбоджі в результаті обвалу семиповерхового будинку загинули 7 осіб, та ще декілька десятків людей постраждали. Обвал стався під час будівництва багатоповерхівки у прибережному місті Сіануквіль. Під час обвалу на будівельному майданчику знаходилися близько 50 працівників.

Додамо, на півдні Китаю стався обвал частини мосту Дунцзян. Внаслідок обвалу щонайменше 2 автомобілі впали у воду. Одну людину вдалося врятувати. Точне число жертв і постраждалих не повідомлялося.

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