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У Конго через обвал на шахті загинули понад 30 осіб

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 01:38
У Конго через обвал на шахті загинули понад 30 осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Обвал стався 27 червня в провінції Катанга

У Демократичній Республіці Конго в результаті обвалу в шахті загинули не менше 36 нелегальних шахтарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, шахта належить компанії Glencore.

За словами губернатора провінції Луалаба Річарда Муйе, обвал стався 27 червня в провінції Катанга у відкритому кар'єрі KOV - одному з найбільш великих мідних копалень у світі.

У свою чергу представники компанії Glencore заявили, що трагедія ніяк не пов'язана з діяльністю самої компанії. За словами представників, на її об'єкт постійно проникають нелегали, число яких досягає 2 тис. на день, і пояснила загибель як мінімум 19 з них 27 червня обвалом двох підземних галерей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті обвалу в мідній шахті, належить індонезійському підрозділу Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, загинули 28 людей. До них віднесли і сімох шахтарів, які все ще вважаються зниклими безвісти, проте шанси знайти їх живими фактично нульові.

Крім того, у квітні на окупованій частині Луганської області в результаті вибуху на шахті "Схидкарбон" загинуло 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею. У Кабміні зазначили, що мають намір призначити виплати для сімей загиблих в результаті трагедії.

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