ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Индии произошел обвал на стройке, есть погибшие

Новости » Происшествия    29.06.2019 - 13:14
В Индии произошел обвал на стройке, есть погибшие
Фото: обвал на стройке в Индии (Reuters)

Обвал стены произошел из-за дождя и сильных порывов ветра

В Индии вследствие сильного дождя и порывов ветра произошел обвал стены на строительстве, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел в индийском городе Пуна. В результате обвала "плохо построенной" стены погибли 15 человек, в том числе 3 ребенка, которые находились в сооружениях вблизи строительства.

Кроме того, по данным местного чиновника, спасателям удалось достать из под завалов троих рабочих.

"Мы пытаемся спасти людей, которые попали под стену и грязь", - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обвала на шахте в Демократической Республике Конго погибли не менее 36 нелегальных шахтеров. Обвал произошел 27 июня в провинции Катанга в открытом карьере KOV - одном из самых крупных медных рудников в мире.

РБК-Украина писало, что в Камбодже в результате обвала семиэтажного дома погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали. Обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Во время обвала на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

Добавим, на юге Китая произошел обвал части моста Дунцзян. Вследствие обвала минимум 2 автомобили упали в воду. Одного человека удалось спасти. Точное число жертв и пострадавших не сообщалось.

В Индии автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек В Индии из-за жары погибло более полусотни человек
Новости Украины обвалИндия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь