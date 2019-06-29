В Индии произошел обвал на стройке, есть погибшие

Фото: обвал на стройке в Индии (Reuters)

Обвал стены произошел из-за дождя и сильных порывов ветра

В Индии вследствие сильного дождя и порывов ветра произошел обвал стены на строительстве, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел в индийском городе Пуна. В результате обвала "плохо построенной" стены погибли 15 человек, в том числе 3 ребенка, которые находились в сооружениях вблизи строительства.

Кроме того, по данным местного чиновника, спасателям удалось достать из под завалов троих рабочих.

"Мы пытаемся спасти людей, которые попали под стену и грязь", - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обвала на шахте в Демократической Республике Конго погибли не менее 36 нелегальных шахтеров. Обвал произошел 27 июня в провинции Катанга в открытом карьере KOV - одном из самых крупных медных рудников в мире.

РБК-Украина писало, что в Камбодже в результате обвала семиэтажного дома погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали. Обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Во время обвала на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

Добавим, на юге Китая произошел обвал части моста Дунцзян. Вследствие обвала минимум 2 автомобили упали в воду. Одного человека удалось спасти. Точное число жертв и пострадавших не сообщалось.