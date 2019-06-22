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У Камбоджі стався обвал багатоповерхівки, є жертви

Новини » Надзвичайні події    22.06.2019 - 15:46
У Камбоджі стався обвал багатоповерхівки, є жертви
Фото: обвал багатоповерхівки у Камбоджі (AFP)

Щонайменше 21 людина отримала поранення

У Камбоджі в результаті обвалу семиповерхового будинку загинули 7 осіб, та ще декілька десятків людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, обвал стався під час будівництва багатоповерхівки у прибережному місті Сіануквіль. Будівництвом багатоповерхівки займалася китайська компанія. Під час обвалу на будівельному майданчику знаходилися близько 50 працівників.

Зазначається, що в результаті інциденту загинули щонайменше 3 людини, ще 21 - отримали поранення. Інші робітники, які перебували на будівництві, вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Крім того, у зв'язку з обвалом поліція затримала чотири людини, зокрема власника недобудованої будівлі, керівника будівельної фірми та підрядника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії в місті Рокка ді Папа, яке знаходиться поблизу Риму, стався вибух у житловому будинку. В результаті вибуху постраждали 9 осіб. Вибух також спровокував обвал фасаду будівлі.

РБК-Україна писало, що на півдні Китаю стався обвал частини мосту Дунцзян. Внаслідок обвалу щонайменше 2 автомобілі впали у воду. Одну людину вдалося врятувати. Точне число жертв і постраждалих не повідомлялося.

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