У Камбоджі стався обвал багатоповерхівки, є жертви

Фото: обвал багатоповерхівки у Камбоджі (AFP)

Щонайменше 21 людина отримала поранення

У Камбоджі в результаті обвалу семиповерхового будинку загинули 7 осіб, та ще декілька десятків людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, обвал стався під час будівництва багатоповерхівки у прибережному місті Сіануквіль. Будівництвом багатоповерхівки займалася китайська компанія. Під час обвалу на будівельному майданчику знаходилися близько 50 працівників.

Зазначається, що в результаті інциденту загинули щонайменше 3 людини, ще 21 - отримали поранення. Інші робітники, які перебували на будівництві, вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Крім того, у зв'язку з обвалом поліція затримала чотири людини, зокрема власника недобудованої будівлі, керівника будівельної фірми та підрядника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії в місті Рокка ді Папа, яке знаходиться поблизу Риму, стався вибух у житловому будинку. В результаті вибуху постраждали 9 осіб. Вибух також спровокував обвал фасаду будівлі.

РБК-Україна писало, що на півдні Китаю стався обвал частини мосту Дунцзян. Внаслідок обвалу щонайменше 2 автомобілі впали у воду. Одну людину вдалося врятувати. Точне число жертв і постраждалих не повідомлялося.