ua en ru
Вс, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Индексация пенсий. На сколько поднимут выплаты в Украине с 1 марта

Киев, Воскресенье 23 февраля 2025 12:30
UA EN RU
Индексация пенсий. На сколько поднимут выплаты в Украине с 1 марта Фото: украинским пенсионерам повысят выплаты с 1 марта (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Данила Крамаренко

В Украине с 1 марта 2025 года пройдет индексация пенсий. Ее цель - поднять размер выплат для большинства пенсионеров, однако некоторые категории останутся без повышения.

РБК-Украина рассказывает, на сколько вырастут пенсии с 1 марта.

Кому и когда пересчитают пенсии

Индексация традиционно проводится с 1 марта. В рамках пенсионной реформы было установлено, что в первый месяц весны пенсия по возрасту повышается с учетом уровня инфляции и роста средних зарплат за прошлый год.

Под индексацию попадают граждане Украины, которые получают солидарную трудовую пенсию. Социальные и другие виды пенсий могут быть проиндексированы отдельными решениями правительства. Обязательная индексация касается выплат для большинства украинских пенсионеров - около 95%.

Бюджет Пенсионного фонда Украины предусматривает на индексацию и дополнительные меры по защите наиболее уязвимых слоев населения 44,7 млрд гривен на 2025 год.

На сколько вырастут пенсии

Для расчета берется 50% от инфляции за 2024 год и 50% от темпов роста заработной платы в стране за тот же период. Сумма величин определяет процент для индексации.

Причем индексация касается не всей пенсии, а ее базовой величины. 18 февраля Пенсионный фонд утвердил ключевой показатель - среднюю заработную плату, которая составила 17 486,60 гривен. С учетом прошлогодней инфляции на уровне 12% коэффициент индексации составит 1,115 или 11,53%.

Размер надбавки зависит от расчетной пенсии. Но предварительные расчеты показывают, что:

  • + 100-200 гривен получат те, у кого расчетная пенсия меньше минимальной 2 361 гривна
  • + 300-400 гривен получат те, у кого расчетная пенсия от 3 000 до 4 000 гривен
  • + 400-500 гривен получат те, у кого расчетная пенсия до 5 000 гривен

Повышение от 1 000 гривен получат те, у кого расчетная пенсия выше 10 000 гривен.

Кто не попадает под индексацию с 1 марта

Индексация не применяется к тем, кто вышел на пенсию в 2025 году. Их выплаты уже рассчитаны с учетом всех показателей.

Также индексации не подлежат пенсии, назначенные за три последние годы. Но, например, в предыдущие годы для таких пенсионеров были установлены небольшие надбавки.

Индексация не коснется тех, у кого пенсия превышает 10 прожиточных минимумов - 23 610 гривен.

Напомним, согласно статистике, больше всего пенсионеров в Днепропетровской области, Киеве, Харьковской, Львовской и Донецкой областях.

Кроме того, в Пенсионном фонде назвали три способа, как увеличить размер будущей пенсии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индексация зарплат и пенсий Пенсии в Украине
NEWS
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине