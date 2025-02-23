Индексация пенсий. На сколько поднимут выплаты в Украине с 1 марта

В Украине с 1 марта 2025 года пройдет индексация пенсий. Ее цель - поднять размер выплат для большинства пенсионеров, однако некоторые категории останутся без повышения.

РБК-Украина рассказывает, на сколько вырастут пенсии с 1 марта.

Кому и когда пересчитают пенсии

Индексация традиционно проводится с 1 марта. В рамках пенсионной реформы было установлено, что в первый месяц весны пенсия по возрасту повышается с учетом уровня инфляции и роста средних зарплат за прошлый год.

Под индексацию попадают граждане Украины, которые получают солидарную трудовую пенсию. Социальные и другие виды пенсий могут быть проиндексированы отдельными решениями правительства. Обязательная индексация касается выплат для большинства украинских пенсионеров - около 95%.

Бюджет Пенсионного фонда Украины предусматривает на индексацию и дополнительные меры по защите наиболее уязвимых слоев населения 44,7 млрд гривен на 2025 год.

На сколько вырастут пенсии

Для расчета берется 50% от инфляции за 2024 год и 50% от темпов роста заработной платы в стране за тот же период. Сумма величин определяет процент для индексации.

Причем индексация касается не всей пенсии, а ее базовой величины. 18 февраля Пенсионный фонд утвердил ключевой показатель - среднюю заработную плату, которая составила 17 486,60 гривен. С учетом прошлогодней инфляции на уровне 12% коэффициент индексации составит 1,115 или 11,53%.

Размер надбавки зависит от расчетной пенсии. Но предварительные расчеты показывают, что:

+ 100-200 гривен получат те, у кого расчетная пенсия меньше минимальной 2 361 гривна

получат те, у кого расчетная пенсия меньше минимальной 2 361 гривна + 300-400 гривен получат те, у кого расчетная пенсия от 3 000 до 4 000 гривен

получат те, у кого расчетная пенсия от 3 000 до 4 000 гривен + 400-500 гривен получат те, у кого расчетная пенсия до 5 000 гривен

Повышение от 1 000 гривен получат те, у кого расчетная пенсия выше 10 000 гривен.

Кто не попадает под индексацию с 1 марта

Индексация не применяется к тем, кто вышел на пенсию в 2025 году. Их выплаты уже рассчитаны с учетом всех показателей.

Также индексации не подлежат пенсии, назначенные за три последние годы. Но, например, в предыдущие годы для таких пенсионеров были установлены небольшие надбавки.

Индексация не коснется тех, у кого пенсия превышает 10 прожиточных минимумов - 23 610 гривен.