Где в Украине больше всего пенсионеров и как они получают деньги: данные ПФУ

В январе 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 343,6 тысяч человек. Это на 4,5 тысяч меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ) .

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 874,0 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 747,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,4 тысяч, во Львовской области - 668,8 тысяч, в Донецкой области - 616,1 тысяч человек.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 382,4 тысяч. Остальные 1 млн 961,2 тысяч пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Рейтинг банков

По состоянию на 1 февраля 2025 года доля ПриватБанка в выплате пенсий составляет 57,8%. В этом госбанке получают деньги 4 млн 847,2 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,6%, пенсии получают 2 млн 651,8 тысяч человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 305,6 тысяч человек (3,7%). В других банках получают деньги 577,8 тысяч человек (6,9%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь 2025 года составила 52,453 млрд гривен, что на 9,6% больше, чем в январе 2024 года (47,849 млрд гривен).