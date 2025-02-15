Размер будущей пенсии можно увеличить: ПФУ назвал три способа

В Украине есть способы добровольной уплаты взносов для увеличения будущих пенсионных выплат. Это добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования, добровольная уплата страховых взносов и доплата до минимального страхового взноса за прошлый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ ).

Как отметили в ПФУ, понятие "страховой стаж" введено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступил в силу с 1 января 2004 года. Периоды, в течение которых ежемесячно уплачиваются страховые взносы, засчитываются в страховой стаж.

Для того чтобы выйти на пенсию по возрасту, достигнув 60 лет, в 2025 году, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Стаж возрастет до 35 лет в 2028 году. Если у человека по достижении пенсионного возраста 60 лет страхового стажа не хватает, возраст выхода на пенсию увеличивается, и тогда:

- для выхода на пенсию по достижении 63 лет страховой стаж должен быть: в 2025 году - от 22 до 32 лет, в 2026 году - от 23 до 33 лет, в 2027 году - от 24 до 34 лет, в 2028 году - от 25 до 35 лет;

- для выхода на пенсию по достижении 65 лет страховой стаж должен быть: в 2025 году - от 15 до 22 лет, в 2026 году - от 15 до 23 лет, в 2027 году - от 15 до 24 лет, в 2028 году - от 15 до 25 лет.

То есть для назначения пенсии (по достижении соответствующего возраста) страховой стаж должен быть не менее 15 лет.

Добровольное участие

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования могут принимать как застрахованные, так и не застрахованные лица, старше 16 лет.

Для того чтобы заключить договор о добровольном участии (в том числе за предыдущие периоды), необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Если вы не готовы платить за предыдущие периоды и пока не состоите в трудовых отношениях с работодателями и не относитесь к плательщикам единого взноса, то можете заключить договор на текущий период.

В таком случае договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования заключается на срок не менее одного года с обязательной уплатой ежемесячного единого взноса в сумме не менее 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года: 8000,00 грн х 22% = 1760,00 грн). При условии уплаты за каждый месяц действие договора продлевается автоматически и закончится, если вы официально трудоустроитесь и единый взнос за вас будет платить работодатель.

Единый взнос для лиц, имеющих право на добровольную уплату взноса, устанавливается в размере, определенном статьей 8 закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (кроме случаев единовременной уплаты).

Договором о добровольном участии может быть предусмотрена единовременная уплата лицом единого взноса за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в т. ч. за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года). Сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора (22% минимальной заработной платы), умноженный на коэффициент 2.

Например, если до наступления пенсионного возраста осталось несколько месяцев, и нужно докупить сразу несколько лет стажа единовременно, то сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода с 01 апреля 2024 года не может быть меньше 3520,00 грн (8000,00 грн х 22% х 2).

Если необходимо докупить 12 месяцев, а весь, например, 2005 год лицо нигде не работало, то необходимо будет уплатить 42240,00 грн (3520,00 грн х 12 мес.).

Важно то, что за предыдущий период лицо должно уплатить одной суммой в течение 10 дней после заключения договора.

Добровольная уплата

На добровольную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста (информация имеется в Реестре застрахованных лиц) и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе.

Этот вариант предусматривает заключение договора с Пенсионным фондом Украины и предоставляет возможность как увеличения трудового стажа, так и увеличения заработной платы.

Лицо самостоятельно определяет размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты. Суммы уплаченных взносов зачисляются за месяц, в котором поступили денежные средства на счет Пенсионного фонда. Этот месяц будет засчитан в страховой стаж и за него будет учтена заработная плата - для незастрахованных лиц, а для застрахованных - увеличена зарплата для исчисления пенсии.

Договор о добровольной уплате страховых взносов с Пенсионным фондом Украины можно заключить дистанционно, через веб-портал электронных услуг ПФУ, путем присоединения к типовому договору о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Для этого нужно авторизоваться, в "Личном кабинете" выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить поля формы, подписать квалифицированной электронной подписью КЭПом. Срок действия договора истекает 31 декабря года, в котором он заключен.

Договор может быть заключен в пользу третьего лица.

Доплата

Доплата до минимального страхового взноса за прошлый период осуществляется, начиная с 1 января 2004 года, и рассчитывается с минимальной заработной платы на дату ее осуществления.

Для начисления размера пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. Если уплаченная страховая сумма была меньше минимальной, соответственно, стажа может не хватать для расчета пенсии.

Страховой взнос может быть меньше минимального, например, в случае, если человек работал по гражданско-правовым договорам, неполный рабочий день, или был принят на работу не с первого дня календарного месяца или уволен не последним днем месяца и тому подобное. То есть в страховой стаж может быть зачислено не полный месяц, а только проработанные дни, например, 3 дня вместо 30. Если за год такими неполными месяцами были все 12, то будет зачислено не 12 месяцев страхового стажа, а только 1 месяц и 6 дней (3 дня х 12 месяцев = 36 дней).

В таком случае, законодательством предусмотрена возможность осуществления доплаты до минимального страхового взноса для зачисления неполных месяцев страхового стажа как полных, исходя из минимальной заработной платы на дату осуществления доплаты.

Минимальная заработная плата определяется законом Украины "О государственном бюджете Украины" на соответствующий год. В настоящее время минимальный страховой взнос составляет 1760,00 грн (22% от минимальной заработной платы - 8000,00 грн).