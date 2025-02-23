Індексація пенсій. На скільки піднімуть виплати в Україні з 1 березня

В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій. Її мета - підняти розмір виплат для більшості пенсіонерів, проте деякі категорії залишаться без підвищення.

РБК-Україна розповідає, на скільки зростуть пенсії з 1 березня.

Кому і коли перерахують пенсії

Індексація традиційно проводиться з 1 березня. У рамках пенсійної реформи було встановлено, що в перший місяць весни пенсія за віком підвищується з урахуванням рівня інфляції та зростання середніх зарплат за минулий рік.

Під індексацію потрапляють громадяни України, які отримують солідарну трудову пенсію. Соціальні та інші види пенсій можуть бути проіндексовані окремими рішеннями уряду. Обов'язкова індексація стосується виплат для більшості українських пенсіонерів - близько 95%.

Бюджет Пенсійного фонду України передбачає на індексацію та додаткові заходи щодо захисту найбільш вразливих верств населення 44,7 млрд гривень на 2025 рік.

На скільки зростуть пенсії

Для розрахунку береться 50% від інфляції за 2024 рік і 50% від темпів зростання заробітної плати в країні за той самий період. Сума величин визначає відсоток для індексації.

Причому індексація стосується не всієї пенсії, а її базової величини. 18 лютого Пенсійний фонд затвердив ключовий показник - середню заробітну плату, яка склала 17 486,60 гривень. З урахуванням минулорічної інфляції на рівні 12% коефіцієнт індексації становитиме 1,115 або 11,53%.

Розмір надбавки залежить від розрахункової пенсії. Але попередні розрахунки показують, що:

+ 100-200 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія менша за мінімальну 2 361 гривню

отримають ті, у кого розрахункова пенсія менша за мінімальну 2 361 гривню + 300-400 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія від 3 000 до 4 000 гривень

отримають ті, у кого розрахункова пенсія від 3 000 до 4 000 гривень + 400-500 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія до 5 000 гривень

Підвищення від 1 000 гривень отримають ті, у кого розрахункова пенсія вище 10 000 гривень.

Хто не потрапляє під індексацію з 1 березня

Індексація не застосовується до тих, хто вийшов на пенсію у 2025 році. Їхні виплати вже розраховані з урахуванням усіх показників.

Також індексації не підлягають пенсії, призначені за три останні роки. Але, наприклад, у попередні роки для таких пенсіонерів було встановлено невеликі надбавки.

Індексація не торкнеться тих, у кого пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів - 23 610 гривень.