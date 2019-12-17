ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Індекс фінансового стресу НБУ впав до мінімуму

Новини » Економіка     17.12.2019 - 14:00
Індекс фінансового стресу НБУ впав до мінімуму

Індекс відображає поточний стан справ у фінансовому секторі

Індекс фінансового стресу (ІФС), який розраховує Національний банк України, восени 2019 року впав до історичного мінімуму. Про це під час презентації нового "Звіту про фінансову стабільність" НБУ сказав директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Ваврищук, фінансовий сектор почуває себе достатньо добре.

"Був певний сплеск турбулентності у травні після того, як було прийнято несприятливе рішення стосовно "ПриватБанку", але з того часу ситуація абсолютно нормалізувалася і ми близькі до історичних мінімумів", - сказав він.

Індекс фінансового стресу НБУ впав до мінімуму

За даними НБУ, корпоративний субіндекс за останнє півріччя незначно зріс- восени акції агрокомпаній дещо втрачали в ціні. Протилежний тренд мав субіндекс державних цінних паперів. Його значення протягом останнього року зменшилося, сигналізуючи про послаблення суверенних ризиків. Субіндекс валютного ринку відзначався підвищеною волатильністю, проте це не вплинуло на тренд ІФС.

Індекс фінансового стресу НБУ впав до мінімуму

ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі і не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективах.

Нагадаємо, за даними НБУ, результати судових процесів, пов’язаних із "ПриватБанком", - один з наймасштабніших викликів для макрофінансової стабільності України.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 грудня члени правління Національного банку України і міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в рамках Меморандуму про взаємодію, підписаного у жовтні. У рамках зустрічі мова йшла переважно про зміцненні курсу гривні та його вплив на інфляцію й економічне зростання

НБУ назвав головний виклик для макрофінансової стабільності НБУ та Кабмін обговорили зміцнення курсу гривні до долара
Новини України Національний банк Українифінанси
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся