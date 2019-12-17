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Индекс финансового стресса НБУ упал до минимума

Новости » Экономика     17.12.2019 - 14:00
Индекс финансового стресса НБУ упал до минимума

Индекс отображает текущее состояние дел в финансовом секторе

Индекс финансового стресса (ИФС), который рассчитывает Национальный банк Украины, осенью 2019 года упал до исторического минимума. Об этом во время презентации нового "Отчета о финансовой стабильности" НБУ сказал директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Ваврищук, финансовый сектор чувствует себя достаточно хорошо.

"Был определенный всплеск турбулентности в мае после того, как было принято неблагоприятное решение в отношении "ПриватБанка", но с того времени ситуация абсолютно нормализовалась и мы близки к историческим минимумам", - сказал он.

Индекс финансового стресса НБУ упал до минимума

По данным НБУ, корпоративный субиндекс за последнее полугодие незначительно вырос - осенью акции агрокомпаний немного теряли в цене. Противоположный тренд имел субиндекс государственных ценных бумаг. Его значение в течение последнего года уменьшилось, сигнализируя об ослаблении суверенных рисков. Субиндекс валютного рынка отличался повышенной волатильностью, однако это не повлияло на тренд ИФС.

Индекс финансового стресса НБУ упал до минимума

ИФС отражает исключительно текущее состояние дел в финансовом секторе и не указывает на будущие риски в краткосрочной или долгосрочной перспективах.

Напомним, по данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 16 декабря члены правления Национального банка Украины и министры экономического блока правительства обсудили монетарную политику в рамках Меморандума о взаимодействии, подписанного в октябре. В рамках встречи речь шла преимущественно о укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост

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