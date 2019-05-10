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НБУ оприлюднив Індекс фінансового стресу за останні десять років

Новини » Економіка    10.05.2019 - 11:05
НБУ оприлюднив Індекс фінансового стресу за останні десять років
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У 2019 році індекс знаходиться далеко від мінімальних значень

Динаміка Індексу фінансового стресу (ІФС), який вимірює Національний банк, свідчить про збереження певних ознак нестійкого фінансового стану. Про це йдеться у звіті Національного банку про запровадження заходів захисту

Як свідчить поточна динаміка ІФС, нині він наблизився до значень, що були зафіксовані після кризи 2008-2009 років. Водночас показники окремих субіндексів (найбільше - субіндекси банківського сектору та державних цінних паперів) усе ще перебувають далеко від мінімальних рівнів.

НБУ оприлюднив Індекс фінансового стресу за останні десять років

bank.gov.ua

Зниження індексу тривало з другої половини 2015 року. Він дещо зріс у результаті націоналізації "ПриватБанку" наприкінці 2016 року через нетривалу невизначеність на фінансових ринках і певний відплив депозитів. Наступне відчутне зростання відбулося в другому півріччі 2018 року. Основним фактором цього став субіндекс банківського сектору. Його підвищення було зумовлене скороченням обсягів ліквідних активів у банків та волатильністю коштів населення на банківських рахунках, зазначається у звіті НБУ.

НБУ оприлюднив Індекс фінансового стресу за останні десять роківbank.gov.ua

ІФС - агрегований показник вимірює рівень напруги у фінансовій системі та надає комплексну кількісну оцінку її стану. Розрахунок індексу для України Національний банк здійснює на основі аналізу чотирьох сегментів фінансового ринку: банківського, корпоративного, державних цінних паперів та валютного, для кожного з яких розраховує окремий субіндекс. ІФС надає можливість порівняти поточний стан фінансової системи зі значеннями за попередні періоди та під час минулих криз, оцінити ефективність заходів, спрямованих на пом’якшення системних ризиків, а також може слугувати одним з індикаторів завершення фінансової кризи. Оптимальним є перебування індексу на якомога нижчих рівнях без тенденції до зростання.

Нагадаємо, члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 24 квітня щодо рівня облікової ставки відзначили появу нових істотних ризиків. Зокрема, нещодавні судові рішення щодо "ПриватБанку" можуть дискредитувати заходи щодо забезпечення стабільності, прозорості та ефективності банківської системи, створюють загрози фінансовій стабільності загалом. Крім того, в умовах політичної невизначеності актуальним залишається також ризик для збереження незалежності Національного банку, яка є фундаментом для посилення довіри бізнесу та населення до рішень з монетарної політики і банківського нагляду.

Відзначимо, у Національному банку побоюються втрати незалежності центробанку. Про це йдеться в заяві НБУ після засідання правління 25 квітня.

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