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Імпічмент Трампа: демократи вимагають самовідводу лідера республіканців у Сенаті

Новини » Політика     14.12.2019 - 21:43
Імпічмент Трампа: демократи вимагають самовідводу лідера республіканців у Сенаті
Фото: Конгрес США (GettyImages)

Сенатор Чак Шумер наголосив, що Сенат має забезпечити "справедливий і чесний процес" імпічменту

Демократи в Конгресі Сполучених Штатів вимагають самовідводу лідера республіканців у верхній палаті Мітча МакКоннелла, який заявив, що прореспубліканський Сенат напряму співпрацюватиме з юристами Білого дому, щоби не допустити імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Як зазначається, сенатор Мітч МакКоннелл працював рука об руку з Білим домом над розробкою планів щодо слухань у Сенаті США.

"У той час, як Палата представників наступного тижня збирається провести голосування з імпічменту президента Трампа, сенатор Мітч МакКоннелл працював рука об руку з Білим домом над розробкою планів щодо слухань у Сенаті", - зазначає видання.

Обурені тим, що адміністрація американського президента разом з республіканцями хочуть нівелювати повноваження цілого інституту влади, який у судовому процесі над президентом має бути незалежним від Білого дому, демократи звинуватили МакКоннелла у нехтуванні обов'язків "неупередженого правосуддя".

"Якщо статті про імпічмент будуть надіслані до Сенату, кожен окремий сенатор складатиме присягу щодо неупередженого правосуддя", - заявив у цьому зв'язку лідер демократичної меншості сенатор Чак Шумер.

Він наголосив, що Сенат має забезпечити "справедливий і чесний процес", який дозволить незалежно з'ясовувати всі факти порушень з боку президента.

Конгресмен від демократів Вал Демінгс, який розглядається як можливий офіційний представник нижньої палати під час розгляду справи про імпічмент, пішов далі й "закликав МакКоннелла оголосити самовідвід від процесу про імпічмент", пише видання. Адже Сенат разом з усіма його членами виступатиме в ролі великого журі присяжних.

Нагадаємо, 13 грудня комітет питань юстиції Палати представників США затвердив 2 пункти обвинувачення Трампа. Комітет затвердив обвинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу в рамках імпічменту. Голосування за висунення звинувачень відбудеться наступного тижня.

Крім того, Палата представників США планує завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент президента США буде передане на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

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