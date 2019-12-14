Імпічмент Трампа: демократи вимагають самовідводу лідера республіканців у Сенаті

Фото: Конгрес США (GettyImages)

Сенатор Чак Шумер наголосив, що Сенат має забезпечити "справедливий і чесний процес" імпічменту

Демократи в Конгресі Сполучених Штатів вимагають самовідводу лідера республіканців у верхній палаті Мітча МакКоннелла, який заявив, що прореспубліканський Сенат напряму співпрацюватиме з юристами Білого дому, щоби не допустити імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Як зазначається, сенатор Мітч МакКоннелл працював рука об руку з Білим домом над розробкою планів щодо слухань у Сенаті США.

"У той час, як Палата представників наступного тижня збирається провести голосування з імпічменту президента Трампа, сенатор Мітч МакКоннелл працював рука об руку з Білим домом над розробкою планів щодо слухань у Сенаті", - зазначає видання.

Обурені тим, що адміністрація американського президента разом з республіканцями хочуть нівелювати повноваження цілого інституту влади, який у судовому процесі над президентом має бути незалежним від Білого дому, демократи звинуватили МакКоннелла у нехтуванні обов'язків "неупередженого правосуддя".

"Якщо статті про імпічмент будуть надіслані до Сенату, кожен окремий сенатор складатиме присягу щодо неупередженого правосуддя", - заявив у цьому зв'язку лідер демократичної меншості сенатор Чак Шумер.

Він наголосив, що Сенат має забезпечити "справедливий і чесний процес", який дозволить незалежно з'ясовувати всі факти порушень з боку президента.

Конгресмен від демократів Вал Демінгс, який розглядається як можливий офіційний представник нижньої палати під час розгляду справи про імпічмент, пішов далі й "закликав МакКоннелла оголосити самовідвід від процесу про імпічмент", пише видання. Адже Сенат разом з усіма його членами виступатиме в ролі великого журі присяжних.