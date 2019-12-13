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У Конгресі США затвердили дві статті імпічменту Трампа

Новини » Політика     13.12.2019 - 18:53
У Конгресі США затвердили дві статті імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Голосування за пункти обвинувачення відбудеться наступного тижня

Юридичний комітет Конгресу Сполучених Штатів Америки у п'ятницю, 13 грудня, затвердив 2 статті обвинувачення в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, комітет з питань юстиції Палати представників США затвердив пункти обвинувачення Трампа щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Мова йде про розслідування можливого тиску американського президента на Україну.

Зазначається, що голосування Конгресу щодо цих двох пунктів відбудеться наступного тижня. Після голосування протягом кількох тижнів справа буде передана в Сенат. Очікується, що Сенат не підтримає імпічмент президента США, оскільки більшість там належить республіканцям.

Нагадаємо, 10 грудня демократи Палати представників висунули два звинувачення президенту Трампу. Президента США звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.

Також РБК-Україна писало, що Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде передане на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

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