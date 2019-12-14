ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Импичмент Трампа: демократы требуют самоотвода лидера республиканцев в Сенате

Новости » Политика     14.12.2019 - 21:43
Импичмент Трампа: демократы требуют самоотвода лидера республиканцев в Сенате
Фото: Конгресс США (GettyImages)

Сенатор Чак Шумер отметил, что Сенат должен обеспечить "справедливый и честный процесс" импичмента

Демократы в Конгрессе Соединенных Штатов требуют самоотвода лидера республиканцев в верхней палате Митча МакКоннелла, который заявил, что прореспубликанський Сенат напрямую будут сотрудничать с юристами Белого дома, чтобы не допустить импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Как отмечается, сенатор Митч МакКоннелл работал рука об руку с Белым домом над разработкой планов относительно слушаний в Сенате США.

"В то время, как Палата представителей на следующей неделе собирается провести голосование по импичменту президента Трампа, сенатор Митч МакКоннелл работал рука об руку с Белым домом над разработкой планов относительно слушаний в Сенате", - отмечает издание.

Возмущены тем, что администрация американского президента вместе с республиканцами хотят нивелировать полномочия целого института власти, который в судебном процессе над президентом должен быть независимым от Белого дома, демократы обвинили МакКоннелла в пренебрежении обязательствами "беспристрастного правосудия".

"Если статьи об импичменте будут направлены в Сенат, каждый отдельный сенатор примет присягу относительно беспристрастного правосудия", - заявил в этой связи лидер демократического меньшинства сенатор Чак Шумер.

Он подчеркнул, что Сенат должен обеспечить "справедливый и честный процесс", который позволит независимо выяснить все факты нарушений со стороны президента.

Конгрессмен от демократов Вал Демінгс, который рассматривается как возможный официальный представитель нижней палаты во время рассмотрения дела об импичменте, пошел дальше и "призвал МакКоннелла объявить самоотвод от процесса об импичменте", пишет издание. Ведь Сенат вместе со всеми его членами будет выступать в роли большого жюри присяжных.

Напомним, 13 декабря комитет вопросам юстиции Палаты представителей США утвердил 2 пункта обвинения Трампа. Комитет утвердил обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса в рамках импичмента. Голосование за выдвижение обвинений состоится на следующей неделе.

Кроме того, Палата представителей США планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте президента США будет передано на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

Белый дом ограничил доступ к телефонным разговорам Трампа Джулиани собрал в Украине "очень важную" информацию для Трампа, - NYT
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь