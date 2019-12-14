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Білий дім обмежив доступ до телефонних розмов Трампа

Новини » Політика     14.12.2019 - 10:54
Білий дім обмежив доступ до телефонних розмов Трампа
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Також адміністрація Трампа обмежила доступ до стенограм

Білий дім вирішив обмежити доступ до телефонних розмов президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у зв'язку з розслідуванням в рамках процедури імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними телеканалу, адміністрація Трампа вирішила обмежити кількість чиновників, які можуть бути присутніми під час телефонних розмов президента. Дане рішення Білий дім ухвалив з метою зменшення ймовірності витоку інформації, як це сталося після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що тепер слухати телефонні розмови Трампа зможуть голова Державного департаменту Майк Помпео, виконувач обов'язків глави апарату Білого дому Мік Малвані та його заступник Роб Блер.

Крім того, було обмежено доступ і до стенограм переговорів Трампа.

Нагадаємо, 13 грудня комітет питань юстиції Палати представників США затвердив 2 пункти обвинувачення Трампа. Комітет затвердив обвинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу в рамках імпічменту. Голосування за висунення звинувачень відбудеться наступного тижня.

Також повідомлялося, що Палата представників США планує завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент президента США буде передане на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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