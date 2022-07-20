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Не має підтримки громадськості. Шрі-Ланка обрала нового президента

Фото: президент Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе (twitter.com/RW_UNP)
Автор: РБК-Україна

Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали нового президента країни. Відповідну посаду обійматиме чинний прем'єр-міністр Раніл Вікерересінгхе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Під час голосування політик впевнено переміг свого партійного суперника Дуллуса Алахапперуму. Він отримав 134 голоси, а його конкурент - 82.

Варто зазначити, що Раніл Вікерересінгхе не має високої підтримки серед громадськості. Люди неодноразово закликали його піти у відставку з посади прем'єра.

На Шрі-Ланці економічний колапс

Новопризначений глава держави повинен буде вивести Шрі-Ланку з економічного колапсу та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.

Наразі країна є банкрутом і стикається з гострою нестачею продовольства, палива та інших основних засобів.

Нагадаємо, навесні 2022 уряд Шрі-Ланки оголосив дефолт за зовнішнім боргом - виник дефіцит палива, медикаментів, продовольства. Це призвело до масштабних протестів, населення вимагало відставки керівництва країни.

У липні мітингувальники влаштували штурм президентської резиденції. На тлі цих подій тодішній глава держави Готабая Раджапакса втік на Мальдіви. Згодом парламент призначив тимчасового виконувача обов'язків президента. Ним став прем'єр-міністр Раніл Вікерересінгхе.

До слова, у США допускають зв'язок між війною в Україні та протестами на Шрі-Ланці. Своєю чергою Володимир Зеленський переконаний, що криза в острівній країні виникла через дії Росії.

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Шри-Ланка