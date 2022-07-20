Не має підтримки громадськості. Шрі-Ланка обрала нового президента

Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали нового президента країни. Відповідну посаду обійматиме чинний прем'єр-міністр Раніл Вікерересінгхе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Під час голосування політик впевнено переміг свого партійного суперника Дуллуса Алахапперуму. Він отримав 134 голоси, а його конкурент - 82.
Варто зазначити, що Раніл Вікерересінгхе не має високої підтримки серед громадськості. Люди неодноразово закликали його піти у відставку з посади прем'єра.
Новопризначений глава держави повинен буде вивести Шрі-Ланку з економічного колапсу та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.
Наразі країна є банкрутом і стикається з гострою нестачею продовольства, палива та інших основних засобів.
Нагадаємо, навесні 2022 уряд Шрі-Ланки оголосив дефолт за зовнішнім боргом - виник дефіцит палива, медикаментів, продовольства. Це призвело до масштабних протестів, населення вимагало відставки керівництва країни.
У липні мітингувальники влаштували штурм президентської резиденції. На тлі цих подій тодішній глава держави Готабая Раджапакса втік на Мальдіви. Згодом парламент призначив тимчасового виконувача обов'язків президента. Ним став прем'єр-міністр Раніл Вікерересінгхе.
До слова, у США допускають зв'язок між війною в Україні та протестами на Шрі-Ланці. Своєю чергою Володимир Зеленський переконаний, що криза в острівній країні виникла через дії Росії.