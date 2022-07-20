Не має підтримки громадськості. Шрі-Ланка обрала нового президента

Під час голосування політик впевнено переміг свого партійного суперника Дуллуса Алахапперуму. Він отримав 134 голоси, а його конкурент - 82.

Варто зазначити, що Раніл Вікерересінгхе не має високої підтримки серед громадськості. Люди неодноразово закликали його піти у відставку з посади прем'єра.

На Шрі-Ланці економічний колапс

Новопризначений глава держави повинен буде вивести Шрі-Ланку з економічного колапсу та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.

Наразі країна є банкрутом і стикається з гострою нестачею продовольства, палива та інших основних засобів.