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"Економічний шок". Зеленський звинуватив Росію у кризі на Шрі-Ланці

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Україна, Середа 13 липня 2022 15:41
"Економічний шок". Зеленський звинуватив Росію у кризі на Шрі-Ланці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Шрі-Ланці зростання цін на їжу і паливо спричинило соціальний вибух. Такі вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольча і енергетична кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського у зверненні до Кореї.

"Четвертий пунт російської тактики - економічний шок. Це стосується не тільки нас. Погляньте лише на один приклад - на події на Шрі-Ланці. Шокуюче зростання цін на їжу і паливо спричинило соціальний вибух, ніхто зараз не знає, чим це закінчиться. Однак, всі ви знаєте, що такі вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольча і енергетична кризи", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що стало причиною такого різкого здорожчання.

"А що призвело до загострення цих криз? Цинічна блокада Росією наших морських портів, яка не випускає на світовий ринок критично важливе постачання українського продовольства. А також абсолютно продумана російська гра на підвищення цін на енергоресурси", - заявив глава держави.

Раніше ми повідомляли, економічна криза призвела до масових протестів на Шрі-Ланці та відставки уряду.

Нагадаємо, кілька днів тому перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

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