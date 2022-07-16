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На Шрі-Ланці на кілька днів призначили в.о. президента: хто ним став

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Коломбо, Субота 16 липня 2022 16:29
На Шрі-Ланці на кілька днів призначили в.о. президента: хто ним став Фото: в. о. президента Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе (twitter.com/RW_UNP)
Автор: Артем Горовенко

У парламенті Шрі-Ланки привели до присяги тимчасового виконуючого обов'язки президента. Ним став чинний прем'єр Раніл Вікрамасінгхе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сьогодні парламент запустив процедуру обрання нового президента. На засіданні було зачитано заяву президента Готабая Раджапакси про відставку.

У заяві йдеться, що фінансова криза на Шрі-Ланці триває через невміле управління економікою до його президентства, а також пандемією COVID-19.

"Я особисто вважаю, що зробив всі можливі кроки для подолання цієї кризи, в тому числі запросив парламентаріїв сформувати загальнопартійний уряд або уряд національної єдності", - йдеться в листі Раджапакси.

Наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, на ньому висунуть кандидатури на пост президента. А обрання нового лідера відбудеться 20 липня.

У той же час прем'єр-міністра Ранила Вікрамасінгхе привели до присяги в якості виконуючого обов'язки президента. Він також став кандидатом у президенти, проте протестувальники вимагали і його відставки, що може призвести до подальших заворушень у разі його обрання.

Нагадавши, президент Шрі-Ланки подав у відставку після втечі з країни на тлі масових антиурядових протестів.

Детальніше про ситуацію в острівній державі - в матеріалі "Протести на Шрі-Ланці. Як дефіцит палива призвів до зміни влади".

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