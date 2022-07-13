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Президент Шрі-Ланки після протестів покинув країну на літаку Ан-32

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Середа 13 липня 2022 02:06
Президент Шрі-Ланки після протестів покинув країну на літаку Ан-32
Автор: Константин Широкун

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса покинув країну на транспортному літаку Ан-32 Збройних сил країни. Глава держави з родиною вирушив на Мальдіви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Новий президент буде обраний парламентом 20 липня. Передбачається, що до цього виконуючим обов'язки глави держави можуть призначити прем'єра Раніла Вікрамасінгхе.

Раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.

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