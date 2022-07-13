Президент Шрі-Ланки після протестів покинув країну на літаку Ан-32
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса покинув країну на транспортному літаку Ан-32 Збройних сил країни. Глава держави з родиною вирушив на Мальдіви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Новий президент буде обраний парламентом 20 липня. Передбачається, що до цього виконуючим обов'язки глави держави можуть призначити прем'єра Раніла Вікрамасінгхе.
Раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.
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