Блінкен допустив зв'язок між війною в Україні та протестами на Шрі-Ланці

Протести на Шрі-Ланці можуть бути пов'язані з війною Росії проти України, через яку заблоковано експорт українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, якого цитує "Радіо Свобода" .

Зокрема, він знову закликав Росію розблокувати експорт українського зерна по Чорному морю.

"Те, що ми спостерігаємо в усьому світі, - це зростаюча відсутність продовольчої безпеки, яка значно посилюється російською агресією проти України", - заявив Блінкен журналістам у Бангкоку.

За його словами, війна вже вплинула на Таїланд, де ціни на добрива "злетіли до небес".