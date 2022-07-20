Не имеет поддержки общественности. Шри-Ланка избрала нового президента

В ходе голосования политик уверенно победил своего партийного соперника Дуллуса Алахапперума. Он получил 134 голоса, а его конкурент - 82.

Стоит отметить, что Ранил Викерересингхе не имеет высокой поддержки среди общественности. Люди неоднократно призывали его уйти в отставку с поста премьера.

На Шри-Ланке экономический коллапс

Новоназначенный глава государства должен будет вывести Шри-Ланку из экономического коллапса и возобновить общественный порядок после месяцев массовых протестов.

В настоящее время страна является банкротом и сталкивается с острой нехваткой продовольствия, топлива и других основных средств.