Иллюзия уменьшения: что на самом деле происходит с выявлением рака во время войны

Главное:

Диагностика: Статистическое снижение заболеваемости является ложным; на самом деле рак обнаруживают позже, что повышает смертность.

Статистическое снижение заболеваемости является ложным; на самом деле рак обнаруживают позже, что повышает смертность. Расходы: 70% пациентов несут дополнительные финансовые расходы на лечение, несмотря на государственные гарантии.

70% пациентов несут дополнительные финансовые расходы на лечение, несмотря на государственные гарантии. Доступность: Жители сельских громад имеют значительно худший доступ к специализированным обследованиям по сравнению с жителями крупных городов.

Жители сельских громад имеют значительно худший доступ к специализированным обследованиям по сравнению с жителями крупных городов. Рекомендация: Исследователи призывают упростить маршруты пациентов и убрать информационные барьеры, особенно для пожилых людей.

Профилактика на паузе: почему болезнь "запускают"

Согласно исследованию, проведенному в прифронтовых громадах Харьковской и Сумской областей, скрининги и плановые осмотры фактически прекратились. Главные причины:

Приоритет выживания: люди сосредоточены на базовой безопасности, а не на медицинских визитах.

люди сосредоточены на базовой безопасности, а не на медицинских визитах. Игнорирование симптомов: почти каждый второй пациент не считал первые признаки болезни достаточно серьезными для визита к врачу.

почти каждый второй пациент не считал первые признаки болезни достаточно серьезными для визита к врачу. Смещение стадий: доля выявления рака на I-II стадиях существенно уменьшилась, зато возросло количество диагнозов на IV стадии, что критически ухудшает прогнозы лечения.

Финансовый барьер и географическое неравенство

Хотя государство гарантирует бесплатное лечение, реальность в прифронтовых зонах другая. 7 из 10 опрошенных пациентов вынуждены были частично оплачивать диагностику или препараты. В частности, Программа медицинских гарантий не покрывает современную иммунную и таргетную терапию.

Также доступ к медицине напрямую зависит от локации. В селах доступны только базовые анализы, тогда как для прохождения КТ, МРТ или маммографии жители вынуждены ехать в областные центры под обстрелами и в условиях дефицита электроэнергии.

Адаптация врачей и психологическое давление

Медики на прифронтовых территориях вынуждены работать в формате "уплотненных маршрутов": пытаются провести максимум обследований за один визит пациента. Кроме лечения, врачи все чаще выполняют роли психологов и навигаторов.

Самый высокий уровень стресса из-за болезни и войны демонстрируют женщины, люди с низким доходом и те, кто долго ждал установления диагноза.