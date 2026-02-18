Ілюзія зменшення: що насправді відбувається із виявленням раку під час війни

Під час війни в Україні кількість нових діагнозів раку формально знизилася, проте частка виявлення хвороби на критичній IV стадії стрімко зросла. Кожен другий хворий ігнорував ранні симптоми через стрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт дослідницької агенції Sense Research для БФ Mission Kharkiv.
Головне:
Згідно з дослідженням, проведеним у прифронтових громадах Харківщини та Сумщини, скринінги та планові огляди фактично припинилися. Головні причини:
Хоча держава гарантує безоплатне лікування, реальність у прифронтових зонах інша. 7 з 10 опитаних пацієнтів змушені були частково оплачувати діагностику або препарати. Зокрема, Програма медичних гарантій не покриває сучасну імунну та таргетну терапію.
Також доступ до медицини прямо залежить від локації. У селах доступні лише базові аналізи, тоді як для проходження КТ, МРТ або мамографії мешканці змушені їхати до обласних центрів під обстрілами та в умовах дефіциту електроенергії.
Медики на прифронтових територіях змушені працювати у форматі "ущільнених маршрутів": намагаються провести максимум обстежень за один візит пацієнта. Окрім лікування, лікарі дедалі частіше виконують ролі психологів та навігаторів.
Найвищий рівень стресу через хворобу та війну демонструють жінки, люди з низьким доходом та ті, хто довго чекав на встановлення діагнозу.
