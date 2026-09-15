Иллюзия тишины. Как Путин ранее обманул Трампа с энергетическим перемирием и возможно ли оно сейчас

Главное: Цель Трампа : президенту США необходимо снижение цен на топливо перед выборами в Конгресс в ноябре.

: президенту США необходимо снижение цен на топливо перед выборами в Конгресс в ноябре. Позиция Украины : Киев готов к деэскалации и предлагает более широкое перемирие. Детали президент Зеленский планирует обсудить во время личной встречи с Трампом.

: Киев готов к деэскалации и предлагает более широкое перемирие. Детали президент Зеленский планирует обсудить во время личной встречи с Трампом. Дилемма Кремля : рост убытков от атак на НПЗ толкает РФ к перемирию, однако стремление Путина использовать фактор зимы для давления на Киев пока перевешивает.

: рост убытков от атак на НПЗ толкает РФ к перемирию, однако стремление Путина использовать фактор зимы для давления на Киев пока перевешивает. Риски договоренностей: предыдущий опыт доказывает, что Москва воспринимает любую паузу лишь как тактический маневр для накопления ракет и восстановления НПЗ.

Мотивы Трампа

По данным Financial Times, своим заявлением об энергетическом перемирии России с Украиной Трамп стремится продемонстрировать американской общественности, недовольной высокими ценами на топливо, что он пытается добиться их снижения. Цены резко поползли вверх на фоне очередного обострения между США и Ираном в Ормузском проливе.

Это весомый фактор, который может повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года.

Поэтому сначала министр финансов США Скотт Бессент, а затем и сам Трамп призвали президента Зеленского прекратить удары по объектам производства дизеля в России. По его словам, атаки Украины вызывают дефицит топлива.

Зависимость цен в США от ситуации в России неочевидна и является скорее иллюзорной, говорит в комментарии РБК-Украина ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус. Но важно, как она влияет на действия Трампа.

"Украина, безусловно, дала сигнал: слушайте, если вы считаете, что это из-за наших ударов, то, может, вы и на Россию надавите, чтобы обе стороны согласились на энергетическое перемирие. И фактически сейчас, как по мне, Дональд Трамп написал это заявление, потому что эту тему раскрутили в США", – говорит Иван Ус.

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Оценивая заявление Трампа, информированный собеседник РБК-Украина во власти предположил, что оно может быть попыткой поставить обе стороны перед фактом. Но какими бы ни были мотивы президента США, главное – их практическое воплощение.

Позиция Украины

Первые осторожные намеки на возможное энергетическое перемирие появились в ходе визита в Киев и Москву эмиссаров Трампа – Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа.

Как сообщило информированное источник РБК-Украина, теперь Путина окружают не только "ястребы", подталкивающие его к продолжению войны против Украины. В частности, американцы, спецпредставитель Кирилл Дмитриев и помощник главы Кремля Юрий Ушаков открыли для диктатора возможность дипломатии – и это главный результат этого раунда переговоров.

Украина предварительно готова к такому шагу и даже готова расширить перечень целей, по которым стороны не должны наносить удары. Президент Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Украина предложила договоренность с РФ, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры.

"Продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны быть под защитой, и российские удары направлены прежде всего против этого", – уточнил он.

Поэтому подробнее обсудить концепт перемирия Зеленский планирует на следующей неделе во время поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Позиция Кремля

Официальные комментарии Кремля по поводу перемирия остаются размытыми. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 15 сентября заявил, что Москва "приветствует призывы к Украине прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре".

Вместе с тем, он отказался отвечать на вопрос, готова ли РФ отказаться от ударов по украинской экономической инфраструктуре, если Киев выполнит требование Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к проведению нового раунда переговоров. По его словам, Москве "есть что сказать" и она якобы никогда не отказывалась от диалога.

Ряд собеседников Financial Times, знакомых с позицией Кремля, сказали, что Путин не хочет заключать соглашение до зимы. Причина в том, что, по мнению диктатора, атаки России по энергетической инфраструктуре Украины могут усилить давление на Киев с целью заставить Украину пойти на уступки в дальнейших переговорах.

Вместе с тем экономические факторы также остаются важными. Причем для Кремля здесь есть и плюсы, и минусы.

"Если высокие цены на нефть – это не то, что нужно Трампу, то, по иронии, России это как раз нужно. Они больше на этом зарабатывают", – отмечает Иван Ус.

С другой стороны, у России есть определенные мотивы пойти на перемирие. Летом Украина провела серию успешных атак на ключевой маркетплейс России Wildberries, но еще важнее – продолжаются атаки на российские НПЗ. Они, в свою очередь, могут остановиться в случае энергетического перемирия.

"Россия производит сейчас топлива 70% от потребности внутреннего потребления. Им надо 30% где-то найти. Где-то – это Казахстан, Беларусь, Китай, Индия, Марокко, Южная Корея. То есть мы имеем много поставщиков, но если раньше Россия зарабатывала на топливе деньги, то сейчас она тратит", – подчеркивает Ус.

Дополнительным, но не главным фактором для России является законопроект Грэма-Блюменталя в Конгрессе США, который открывает дополнительные перспективы для Вашингтона давить на Москву. Документ могут проголосовать уже на этой неделе.

(Не)изученные уроки

В любом случае к любым договоренностям с Москвой нужно относиться с осторожностью. Показывающим примером того, как в Кремле относятся к попыткам прекращения огня, является "энергетическое перемирие" прошлой зимой.

В конце января этого года Трамп после разговора с Путиным объявил о недельной паузе в ударах из-за сильных морозов. Это подтвердили в Кремле, а Киев выразил готовность к зеркальным действиям.

Впрочем, договоренности продержались лишь несколько дней: РФ продолжала точечные атаки 30 и 31 января, а уже в ночь на 3 февраля нанесла новый массированный удар рекордным количеством баллистических ракет и дронов.

В ответ Зеленский прямо обвинил Москву в нарушении обещания, отметив, что россияне просто дождались самых холодных дней, и это заставило Киев скорректировать работу переговорной команды.

Трамп же утверждал, что "Путин сдержал свое слово". Этот эпизод отчетливо демонстрирует не только надежность обещаний Кремля, но и потенциальную разницу в восприятии договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Как писало РБК-Украина, паузу в атаках Кремль использовал вовсе не для поиска дипломатических решений. Замаскировав ее под "жест доброй воли" по просьбе Трампа, россияне просто выиграли время для накопления ракет и дронов, чтобы нанести очередной массированный удар – и этим поднять ставки и усилить свои позиции перед очередным раундом переговоров.

Такой сценарий не стоит исключать и в этот раз. Уже сегодня утром, вопреки заявлениям Трампа, Москва ударила по украинским АЗС, а Киев – по Сызранскому НПЗ.

В конечном итоге решение Путина зависит не только от объективного положения дел, но и от того, какую картину он нарисовал в собственном воображении. И вопрос в том, насколько эти две реальности совпадают.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему Дональд Трамп призывает Украину прекратить удары по российским НПЗ?

– Президент США стремится снизить стоимость топлива внутри страны, выросшую из-за очередного обострения с Ираном в Ормузском проливе. Высокие цены на бензин создают существенный негативный фон для американских чиновников накануне выборов в Конгресс в ноябре.

– Готова ли Украина согласиться на энергетическое перемирие с РФ?

– Киев выражает предварительную готовность остановить атаки, однако стремится расширить соглашение на защиту всей гражданской и критической инфраструктуры. Обсудить детальные параметры договоренностей Владимир Зеленский планирует во время поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

– Действовал ли подобный режим прекращения ударов ранее и чем он закончился?

– В конце января 2026 года стороны уже пытались установить недельную паузу по инициативе США. Впрочем, затишье продержалось лишь несколько дней, после чего РФ использовала его для накопления ракет и нанесла массированный удар по Украине 3 февраля в пик морозов.

– Какие риски возникают для Украины в случае повторных договоренностей?

– Главное опасение заключается в том, что Кремль снова использует прекращение огня как тактический маневр для накопления вооружения и усиления собственных позиций на переговорах. Кроме того, сохраняется существенный разрыв в восприятии действий России между Киевом и Вашингтоном.