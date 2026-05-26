Маск готовит релиз Grok V9-Medium: что будет уметь ИИ-модель на 1,5 триллиона параметров

Технологический скачок Grok V9-Medium

Новая архитектура Grok V9-Medium будет отличаться значительным апгрейдом по сравнению с предыдущей версией v8-small. Количество параметров нейросети увеличилось втрое - с 0,5 до 1,5 триллиона.

Особое внимание разработчики уделили навыкам генерирования программного кода: при обучении использовались данные популярного редактора Cursor.

Сейчас модель находится на стадии подготовки к обучению с подкреплением, а публичный релиз запланирован на ближайшие несколько недель. Кроме того, xAI планирует открыть код предыдущей версии v8-small до конца 2026 года.

Расширение мощностей и инвестиции

Для поддержки разработки новых ИИ-моделей компания Маска активно наращивает вычислительные ресурсы. Так, суперкомпьютер Colossus, расположенный возле Мемфиса, будет дополнен новым цифровым объектом. Стоимость апгрейда оценивается в 659 миллионов долларов.

Активный рост xAI подкреплен и мощным финансовым фундаментом: в начале года компания привлекла 20 миллиардов долларов инвестиций, достигнув рыночной стоимости в 230 миллиардов. Среди ключевых партнеров отмечаются Fidelity Investments и инвестиционное управление Катара.

Будущее IPO SpaceX

Кроме новостей в сфере ИИ, рынок сосредоточен и на SpaceX - компания готовится к первичному публичному размещению акций на бирже (IPO). Предварительный график предусматривает начало роудшоу, которое состоится 4 июня, а запуск торгов под тикером SPCX - 12 июня.

Предварительная рыночная оценка аэрокосмического гиганта варьируется в пределах от 1,75 триллионов долларов до 2 триллионов. В то же время аналитики призывают воспринимать сроки и оценки как предварительные, поскольку они напрямую зависят от финальных рыночных условий, которые довольно нестабильны.