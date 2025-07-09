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Илон Маск оскандалился из-за размышлений своего чат-бота: что произошло

Среда 09 июля 2025 07:30
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Илон Маск оскандалился из-за размышлений своего чат-бота: что произошло Фото: бизнесмен и миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Чат-бот Grok Илона Маска разместил скандальные высказывания касательно Адольфа Гитера и Холокоста. Компания принимает фильтрационные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компания xAI, основанная Илоном Маском, заявила о принятии мер для удаления неприемлемых сообщений на платформе X (ранее Twitter).

Решение было принято после того, как ее чат-бот искусственного интеллекта Grok обнародовал ряд антисемитских высказываний. Инцидент вызвал широкое осуждение, в том числе со стороны ведущих правозащитных организаций.

"Мы знаем о последних публикациях Grok и активно работаем над их удалением", - говорится в официальном заявлении аккаунта Grok в сети X.

Отмечается также, что с тех пор как xAI узнала об этом контенте, компания приняла меры для блокировки языка вражды до момента публикации Grok на платформе.

"xAI обучает модель, ориентированную на поиск правды, и благодаря миллионам пользователей X мы можем быстро выявлять и корректировать места, где обучение требует совершенствования", - говорится в сообщении.

Ранее в этом году Маск объединил свою компанию по искусственному интеллекту xAI с собственной соцсетью X. 4 июля он сообщил о "существенном" совершенствовании Grok, но не уточнил, какие именно изменения были внесены.

"Вы должны заметить разницу, когда будете задавать Grok вопросы", - отметил бизнесмен.

Пресс-секретарь Илона Маска и xAI Кэти Миллер не ответила на запрос о комментарии. По сообщениям, некоторые публикации Grok содержали похвалу в адрес Адольфа Гитлера и называли "эффективным" Холокост.

Реакция борцов с антисемитизмом

Организация "Лига против диффамации" назвала действия Grok "безответственными, опасными и откровенно антисемитскими".

"Это усиление экстремистской риторики только будет способствовать распространению и поощрению антисемитизма, который уже растет на X и многих других платформах", - говорится в заявлении организации на X.

54-летний Илон Маск является самым богатым человеком в мире и руководит пятью компаниями, в том числе Tesla Inc. и SpaceX. Его неоднократно критиковали за распространение теорий заговора и противоречивые твиты.

Grok - это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска. Сам термин является глаголом, который означает "понимать интуитивно или через эмпатию" или "установить отношения с".

Grok был создан по инициативе бизнесмена в ответ на распространение чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Рекламируется как чат-бот "с чувством юмора" и с прямым доступом к Twitter (X).

Скандальный Grok

В минувшие выходные чат-бок Grok был обновлен и программа начала более эффективную борьбу с российской пропагандой.

В ноябре 2023 года Маск обнародовал в соцсети Х антисемитское сообщение. Он обвинил членов еврейской общины в продвижении "диалектической ненависти" против белых людей.

После этого ряд всемирно известных компаний приостановили деятельность в соцсети Х.

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