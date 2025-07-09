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Гендиректор соцсети X ушла с должности на фоне скандала с чат-ботом Grok

Среда 09 июля 2025 21:37
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Гендиректор соцсети X ушла с должности на фоне скандала с чат-ботом Grok Фото: гендиректор Х Линда Яккарино (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино ушла с должности. Это произошло на фоне скандала с чат-ботом Grok, который разместил скандальные высказывания относительно Адольфа Гитера и Холокоста.

Как передает РБК-Украина, об этом Линда Яккарино сообщила в Х.

"После двух невероятных лет я решила уйти с должности генерального директора X. Когда мы с Илоном Маском впервые обсуждали его видение X, я поняла, что это будет возможность всей моей жизни - воплотить чрезвычайную миссию этой компании. Я очень благодарна ему за доверие - за возможность защищать свободу слова, перезапустить компанию и превратить X в "приложение для всего", - отметила Яккарино.

Она добавила, что гордится командой X, а "совместные усилия, направленные на преобразование компании, стали настоящим историческим достижением".

Скандал с чат-ботом Grok

Напомним, накануне чат-бот Grok с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска, разместил скандальные высказывания относительно Адольфа Гитера и Холокоста.

Компания xAI заявила о принятии мер для удаления неприемлемых сообщений на платформе X.

Решение было принято после того, как ее чат-бот искусственного интеллекта Grok обнародовал ряд антисемитских высказываний. Инцидент вызвал широкое осуждение, в том числе со стороны ведущих правозащитных организаций.

По сообщениям, некоторые публикации Grok содержали похвалу в адрес Адольфа Гитлера и называли "эффективным" Холокост.

Ранее в этом году Маск объединил свою компанию по искусственному интеллекту xAI с собственной соцсетью X. 4 июля он сообщил о "существенном" совершенствовании Grok, но не уточнил, какие именно изменения были внесены.

Кроме того, в Турции заблокировали чат-бот Grok. Причина - оскорбительные ответы о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

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