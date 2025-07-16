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Илон Маск набирает сотрудников для создания "аниме-девушек" с ИИ: зарплата шокирует

Среда 16 июля 2025 15:10
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Илон Маск набирает сотрудников для создания "аниме-девушек" с ИИ: зарплата шокирует xAI набирает разработчиков для создания виртуальных аниме-девушек (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Стартап Илона Маска xAI ищет fullstack-инженеров (специалистов) с опытом в мультимедиа, предлагая зарплату от 180 000 до 440 000 долларов в год без учета опционов и бонусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Примечательно, что вакансия озаглавлена как "Fullstack Engineer - Waifus". Слово waifu в сленге фанатов аниме означает виртуальную "возлюбленную" - вымышленного персонажа, вызывающего романтическую привязанность.

Grok и виртуальные компаньоны

Вакансия появилась всего через день после того, как xAI представила двух новых AI-компаньонов в рамках платформы Grok. Один из них - "Ani", девушка в стиле японского аниме в корсете и с кружевным чокером. Второй - говорящая красная панда "Rudi", у которой также есть злобный альтер-эго- "Bad Rudi".

По данным компании, персонажи доступны только в iOS-приложении Grok. Третий персонаж, аниме-герой мужского пола, пока находится в разработке. Изначально сообщалось, что доступ к ним получат только подписчики Super Grok, однако сейчас компаньоны открыты и для обычных пользователей.

Пикантные особенности и скандалы

Искусственные собеседники отличаются игривым и провокационным поведением. Например, Ani может флиртовать и, при длительном взаимодействии, оставаться в нижнем белье. "Bad Rudi" склонен к оскорблениям.

На этом фоне вспоминается и предыдущий скандал: в начале месяца Grok опубликовал антисемитские сообщения, прославлявшие Адольфа Гитлера. Позже xAI извинилась и объяснила инцидент "устаревшим кодом", который сделал ИИ уязвимым к экстремистскому контенту пользователей.

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