SpaceX Маска инвестирует 2 млрд долларов в компанию-создателя чат-бота Grok, – WSJ

Компания SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать 2 млрд долларов в его компанию xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

Как пишут издания, эти инвестиции составляют почти половину недавно привлеченного капитала для производителя чат-бота Grok (речь о раунде инвестиций в 5 млрд долларов).

Reuters отмечает, что инвестиции были совершены после слияния xAI с Х, и объединенная компания, оценивается в 113 млрд долларов.

Также сообщается, что в настоящее время чат-бот Grok обеспечивает поддержку Starlink и в будущем планируется интегрировать его в роботов Tesla Optimus.

Несмотря на недавние разногласия по поводу ответов Grok, Маск назвал его "самым умным ИИ в мире. Тем временем xAI продолжает вкладывать значительные средства в обучение моделей и инфраструктуру.