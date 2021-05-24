ІКАО скликала термінове засідання через інцидент з Ryanair в Білорусі

Фото: ІКАО збереться на засідання через інцидент з Ryanair (Getty Images)

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.

Про це організація оголосила на сторінці у Twitter.

"Голова Ради ІКАО призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ІКАО на 27 травня щодо інциденту, що відбувся під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - заявили в ІКАО. До цього низка країн закликали ІКАО заборонити польоти у повітряному просторі Білорусі, однак в організації заявили, що такі повноваження не можуть покладатися на Секретаріат ІКАО відповідно до Чиказької конвенції.