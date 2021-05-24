ІКАО скликала термінове засідання через інцидент з Ryanair в Білорусі
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.
Про це організація оголосила на сторінці у Twitter.
"Голова Ради ІКАО призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ІКАО на 27 травня щодо інциденту, що відбувся під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - заявили в ІКАО.
До цього низка країн закликали ІКАО заборонити польоти у повітряному просторі Білорусі, однак в організації заявили, що такі повноваження не можуть покладатися на Секретаріат ІКАО відповідно до Чиказької конвенції.
Нагадаємо, вчора білоруський режим примусово за сприяння винищувача посадив в аеропорту Мінська літак Ryanair, який летів з Греції у Литву. На борту літака перебував опозиціонер Роман Протасевич, його після посадки затримали білоруські силовики. Приводом примусової посадки стала нібито бомба на борту, про яку повідомили білоруські диспетчери.
Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.
Крім того, український президент доручив Кабміну припинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне питання український уряд розгляне вже 25 травня.