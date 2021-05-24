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ИКАО созвала срочное заседание из-за инцидента с Ryanair в Беларуси

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Монреаль, Понедельник 24 мая 2021 19:50
ИКАО созвала срочное заседание из-за инцидента с Ryanair в Беларуси Фото: ИКАО соберется на заседание из-за инцидента с Ryanair (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в четверг, 27 мая, соберется на заседание из-за инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Беларуси. Заседание было созвано главой Совета ИКАО.

Об этом организация объявила на странице в Twitter.

"Глава Совета ИКАО назначил срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета ИКАО на 27 мая по поводу инцидента, который произошел во время полета авиакомпании Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - заявили в ИКАО.

До этого ряд стран призвали ИКАО запретить полеты в воздушном пространстве Беларуси, однако в организации заявили, что такие полномочия не могут полагаться на Секретариат ИКАО в соответствии с Чикагской конвенцией.

Напомним, вчера белорусский режим принудительно при содействии истребителя посадил в аэропорту Минска самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. На борту самолета находился оппозиционер Роман Протасевич, его после посадки задержали белорусские силовики. Поводом принудительной посадки стала якобы бомба на борту, о которой сообщили белорусские диспетчеры.

После этого международные авиакомпании начали менять маршруты своих самолетов, чтобы они не входили в воздушное пространство Беларуси.

Кроме того, украинский президент поручил Кабмину прекратить авиасообщение с Беларусью. Соответствующий вопрос украинское правительство рассмотрит уже 25 мая.

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