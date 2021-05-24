ІКАО не закриватиме повітряний простір над Білоруссю: названа причина

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) не закриватиме повітряний простір на Білоруссю. Оскільки такі повноваження не покладалися на Секретаріат ІКАО відповідно до Чиказької конвенції.

Про це повідомляє прес-служба ІКАО у Twitter.

"Повноваження щодо закриття повітряного простору або по посадці повітряних суден на мілину ніколи не покладалися на Секретаріат ІКАО відповідно до Чиказької конвенції", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Конвенція про міжнародну цивільну авіацію або Чиказька Конвенція - це основний документ міжнародного права, який регулює цивільні авіаперевезення. Документ був затверджений в 1944 році в Чикаго.