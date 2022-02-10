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PlayStation 5 отримає підтримку української мови

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 19:47
PlayStation 5 отримає підтримку української мови Фото: PlayStation 5 отримає підтримку української мови (twitter.com/verge)
Автор: Сергій Сурепін

Компанія Sony почала розсилку запрошень на бета-тест нового оновлення для консолі PlayStation 5. В описі, крім інших змін, зазначено появу української мови в інтерфейсі консолі.

Про це повідомляє видання РБК-Україна, журналісти якого отримали доступ до оновлення.

PlayStation 5 отримає підтримку української мовиФото: скріншот РБК-Україна з опису оновлення

Частково переклад українською мовою з'явився у веб-версії магазину PlayStation Store наприкінці 2019 року. Незважаючи на це, на самих консолях Sony Українська мова не була доступна.

Доступ до бета-версії оновлення доступний обмеженій кількості користувачів. Реліз фінальної версії очікується до кінця 2022 року.

PlayStation 5 отримає підтримку української мовиФото: скріншот РБК-Україна з інтерфейсу PlayStation 5

Раніше видання РБК-Україна писало, що у метро Києва з'явився мурал, який рекламує гру Horizon Forbidden West.

Також видання РБК-Україна розповідало історію Uncharted, екранізація якої вже вийшла в кінотеатрах України.

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