Activision Blizzard не припинить випускати ігри на PlayStation

Після угоди компанії Microsoft з Activision Blizzard, ігри розробника і надалі будуть виходити на PlayStation. Власники консолі Switch також не опиняться осторонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Digital Trends .

"І ми пообіцяли Sony, що ми також зробимо їх (майбутні ігри-ред.) доступними на PlayStation після існуючої угоди й в майбутньому, щоб шанувальники Sony могли продовжувати насолоджуватися улюбленими іграми", - повідомляється в заяві Microsoft.

Більш того, компанія обіцяє робити аналогічні кроки для підтримки Nintendo.

Після того як Microsoft придбала Bethesda, компанія швидко оголосила про те, що наступна гра серії Elder Scrolls буде виключно ексклюзивною, у зв'язку з чим рішення дозволити фанатам PlayStation і Switch продовжити купувати ігри Activision Blizzard є трохи дивним.