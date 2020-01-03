"Ліверпуль" рік не програє в чемпіонаті Англії

Фото: гравці "Ліверпуля" (twitter.com/lfc)

Безпрограшна серія клубу досягла 37 матчів

"Ліверпуль" завдяки перемозі на своєму полі над "Шеффілд Юнайтед" в матчі 21 туру чемпіонату Англії (2:0) вже рік не знає поразок у внутрішній першості. Про це повідомляється на сайті "мерсисайдців".

Востаннє вони програвали в англійській Прем'єр-лізі 3 січня 2019 року в матчі проти "Манчестер Сіті". За цей період підопічні Юргена Клоппа зіграли 37 матчів без поразок (32 перемоги і 5 разів зіграли внічию).

Команда стала третьою в історії АПЛ, якій вдалося не програти протягом року. Раніше рік без поразок провели "Арсенал" в сезоні-2003/04 (49 матчів) і "Челсі" (40 матчів з жовтня 2004 по листопад 2005).

Jürgen Klopp declared our performance ‘as good as anything’ to limit a threatening Sheffield United side and claim a 2-0 victory. — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2020

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував безпрограшну серію команди тривалістю в рік.

"Це говорить багато про що в позитивному ключі для нас. Це особливо і унікально. Але зараз ми не думаємо про те, що вже рік не програємо. Наш новий рік почнеться в кінці травня. Тому для нас дистанція вимірюється в сезонах, а не в роках", - сказав наставник.

Нагадаємо, нещодавно "Ліверпуль" продовжив контракт з Клоппом до 2024 року.