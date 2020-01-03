ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ліверпуль" рік не програє в чемпіонаті Англії

Новини » Спорт     03.01.2020 - 10:48
"Ліверпуль" рік не програє в чемпіонаті Англії
Фото: гравці "Ліверпуля" (twitter.com/lfc)

Безпрограшна серія клубу досягла 37 матчів

"Ліверпуль" завдяки перемозі на своєму полі над "Шеффілд Юнайтед" в матчі 21 туру чемпіонату Англії (2:0) вже рік не знає поразок у внутрішній першості. Про це повідомляється на сайті "мерсисайдців".

Востаннє вони програвали в англійській Прем'єр-лізі 3 січня 2019 року в матчі проти "Манчестер Сіті". За цей період підопічні Юргена Клоппа зіграли 37 матчів без поразок (32 перемоги і 5 разів зіграли внічию).

Команда стала третьою в історії АПЛ, якій вдалося не програти протягом року. Раніше рік без поразок провели "Арсенал" в сезоні-2003/04 (49 матчів) і "Челсі" (40 матчів з жовтня 2004 по листопад 2005).

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував безпрограшну серію команди тривалістю в рік.

"Це говорить багато про що в позитивному ключі для нас. Це особливо і унікально. Але зараз ми не думаємо про те, що вже рік не програємо. Наш новий рік почнеться в кінці травня. Тому для нас дистанція вимірюється в сезонах, а не в роках", - сказав наставник.

Нагадаємо, нещодавно "Ліверпуль" продовжив контракт з Клоппом до 2024 року.

Гвардіола і Клопп введені в Зал слави тренерів Англії "Ліверпуль" встановив рекорд Кубка англійської ліги
Новини України ЛиверпульЮрген Клоппчемпионат Англии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся