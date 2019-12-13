"Ліверпуль" продовжив контракт з Клоппом до 2024 року

Фото: Юрген Клопп (liverpoolfc.com)

Під його керівництвом "червоні" досягли значного прогресу

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп подовжив угоду з клубом до 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдської команди.

Минула угода була розраховано до літа 2021. Крім Клоппа угоди були продовжені з його асистентами - Петером Кравітцем і Пепейн Лейндерсом.

"Without them being prepared to make the same commitment, quite frankly I would not have been able to do this." - Jürgen Klopp



Assistant managers Peter Krawietz and Pepijn Lijnders have agreed contract extensions with the Reds https://t.co/mb2yLKKzYn — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

З моменту призначення німецького фахівця в жовтні 2015 року "Ліверпуль" добився значного прогресу.

У минулому сезоні "Ліверпуль" не став чемпіоном Англії, але до останнього туру боровся за титул. Однак клуб завоював трофей Ліги чемпіонів, здолавши в фіналі "Тоттенхем Хотспур" (2:0). А потім у серії пенальті обіграв "Челсі" в матчі за Суперкубок УЄФА.

На даний момент "червоні" впевнено лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Нагадаємо, нещодавно наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп був введений в Зал слави асоціації тренерів англійських футбольних ліг.