"Ліверпуль" вперше обіграв усіх суперників у чемпіонаті Англії за сезон

Фото: гравці "Ліверпуля" (twitter.com/LFC)

Чергове досягнення підопічних Юргена Клоппа

"Ліверпуль" вперше у своїй історії обіграв все команди в одному розіграші чемпіонату Англії. Про це повідомляється в Twitter мерсисайдського клубу.

Це досягнення підкорилося команді Юргена Клоппа після перемоги в перенесеному гостьовому матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з "Вест Хем Юнайтед" (2:0). Перемогу червоним принесли гол з пенальті Мохамеда Салаха і удар Алекса Окслейд-Чемберлена.

GET IN! — Liverpool FC (@LFC) January 29, 2020

Таким чином, "Ліверпуль" в нинішньому сезоні переміг як мінімум по разу всіх суперників по чемпіонату. Подібне досягнення підкорилося клубу вперше за весь час виступу у вищому англійському дивізіоні.

For the first time ever in the top flight, we’ve beaten every other team in a single league campaign pic.twitter.com/Cm5VtdvYRz — Liverpool FC (@LFC) January 29, 2020

У турнірній таблиці АПЛ "мерсисайдці" впевнено посідають перше місце. В активі команди Клоппа 70 очок з 72 можливих. Відрив червоних від "Манчестер Сіті", який займає друге місце, складає 19 очок.

"Ліверпуль" виграв 15 матчів чемпіонату Англії поспіль і 23 з 24 в цьому сезоні, лише раз втративши очки - в гостьовому жовтневому матчі з "Манчестер Юнайтед" (1: 1).

Нагадаємо, нещодавно "Ліверпуль" продовжив контракт з Клоппом до 2024 року.