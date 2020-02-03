"Ліверпуль" може оформити найраніше чемпіонство в історії АПЛ

Фото: футболісти "Ліверпуля" (twitter.com/lfc)

Команді Клоппа до перемоги залишилося виграти 6 матчів

Відрив лідируючого в чемпіонаті Англії "Ліверпуля" від другого місця збільшився після поразки "Манчестер Сіті" від "Тоттенхема" в рамках 25 туру. Про це в Twitter повідомляє Gracenote.

Команда Хосепа Гвардіоли відстає від підопічних Юргена Клоппа в турнірній таблиці на 22 очка.

Jürgen Klopp on...



The difference between the two halves

Clinical counter-attacking

Whether he’s ever seen such consistency from a team before

22 points clear at the tophttps://t.co/MMmQnFXSYD — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2020

До завершення англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) залишається 13 матчів. Таким чином, "мерсисайдцям" залишилося перемогти в шести матчах, щоб оформити дострокове чемпіонство.

Якщо це трапиться, то це буде найраніше чемпіонство в історії Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" може оформити титул в домашньому матчі 31 туру з "Кристал Пелас", який відбудеться 21 березня. Зараз рекорд утримує "Манчестер Юнайтед", який став чемпіоном АПЛ у сезоні 2000/2001 вже 14 квітня 2001 року.

- Liverpool can win the Premier League title on 21 March against Crystal Palace with 7 games to spare. In the top 5 European leagues, only PSG in 2015/16 (8) and Bayern München in 2013/14 (7) ever won the title with 7 or more matches to spare. #marchmadness #EPL — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 2, 2020

Крім того, "Ліверпуль" може стати третьою командою, яка виграла першість за 7 і більше турів до кінця сезону. Раніше це вдавалося ПСЖ під керівництвом Лорана Блана в сезоні-2015/16 (8 матчів до завершення) і "Баварії" Хосепа Гвардіоли в сезоні-2013/14 (7 ігор до кінця). В Англії з таким відривом поки не вигравав ніхто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Ліверпуль" вперше обіграв усіх суперників у чемпіонаті Англії за сезон.