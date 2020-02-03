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"Ліверпуль" може оформити найраніше чемпіонство в історії АПЛ

Новини » Спорт     03.02.2020 - 10:07
"Ліверпуль" може оформити найраніше чемпіонство в історії АПЛ
Фото: футболісти "Ліверпуля" (twitter.com/lfc)

Команді Клоппа до перемоги залишилося виграти 6 матчів

Відрив лідируючого в чемпіонаті Англії "Ліверпуля" від другого місця збільшився після поразки "Манчестер Сіті" від "Тоттенхема" в рамках 25 туру. Про це в Twitter повідомляє Gracenote.

Команда Хосепа Гвардіоли відстає від підопічних Юргена Клоппа в турнірній таблиці на 22 очка.

До завершення англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) залишається 13 матчів. Таким чином, "мерсисайдцям" залишилося перемогти в шести матчах, щоб оформити дострокове чемпіонство.

Якщо це трапиться, то це буде найраніше чемпіонство в історії Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" може оформити титул в домашньому матчі 31 туру з "Кристал Пелас", який відбудеться 21 березня. Зараз рекорд утримує "Манчестер Юнайтед", який став чемпіоном АПЛ у сезоні 2000/2001 вже 14 квітня 2001 року.

Крім того, "Ліверпуль" може стати третьою командою, яка виграла першість за 7 і більше турів до кінця сезону. Раніше це вдавалося ПСЖ під керівництвом Лорана Блана в сезоні-2015/16 (8 матчів до завершення) і "Баварії" Хосепа Гвардіоли в сезоні-2013/14 (7 ігор до кінця). В Англії з таким відривом поки не вигравав ніхто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Ліверпуль" вперше обіграв усіх суперників у чемпіонаті Англії за сезон.

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